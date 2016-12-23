USD1.7622
EUR1.8412
RUB0.0289
Brent54.86
WTI52.72
Золото1 993.67
S&P 500 Index2 260.96
Nikkei 22519 427.67
Армения

Иранская Sunir хочет завершить строительство ЛЭП Иран – Армения к сентябрю 2017 года 23.12.2016 11:39

Иранская компания Sunir хочет завершить прокладку 400-киловольтной линии электропередачи Иран – Армения к сентябрю 2017 г.

Об этом заявил директор представительства иранской компании Sunir в Армении Хамид Реза Катузиан в ходе армяно-иранского делового форума, прошедшего в Ереване, передают армянские СМИ.

Строительство ведется на 6 участках от Мегри до Раздана.

«Есть проблемы с дорогами, ведущими к месту строительства. Но проблемы решаются, и мы движемся вперед»,- заявил Катузиан.

Сейчас иранские строители ждут из Ирана оборудование для подстанции Нораван. «Сроки окончания строительства зависят от доставки необходимой аппаратуры», - добавил он.

Сейчас между Ираном и Арменией действуют 2 ЛЭП напряжением 220 кВ.

Новая ЛЭП, 3-я по счету, мощностью в 400 кВ, протянется от Мегри (на иранской границе) до Раздана, где примерно в 10 км от Разданской ТЭС планируется построить подстанцию 440/220 кВ.

От нее же, но уже по другой программе (по кредиту немецкого банка KfW и софинансированию EIB и Евросоюза, общее финансирование – 105,2 млн евро) будет построена новая 400-кВ ЛЭП в Грузию.

Линия в две цепочки мощностью в 400 кВ увеличит возможность энергообмена между двумя странами с 350 до 1 000 мВ и повысит надежность энергоснабжения на юге и в центре Армении.

Соглашение о строительстве ЛЭП подписали в августе 2015 г. министерство энергетики Армении и Банк развития экспорта Ирана.

Общая стоимость проекта составляет 107,9 млн евро. Из них 77% предоставит иранский банк, 23% - основной подрядчик, компания Sunir. Общая протяженность ЛЭП составит 279 км.

А.А.

388количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ЮАР трех братьев растерзали во время изнасилования крокодилаПрезидент Германии протянул руку мусульманке в хиджабе – что сделала она? – ВИДЕОТяжелый апрель: молодой скульптор 22-х лет отдал жизнь за Родину в Карабахе… - ФОТОВ Баку проститутки сдали в полицию сутенершу, заставлявшую их работать на износПрощание с убитым в Турции послом России - ФОТОРЕПОРТАЖВ Москве сожгли двух азербайджанцев - отца и сынаВ Азербайджане внесены изменения в лимиты льготного потребления газа и электричестваУбийство в прямом эфире: кадры первых минут после гибели российского посла в Турции - ВИДЕОКолумбийский Boeing, чуть не влетевший в людей, попал на видеоКуда исчез «муляжный купол» в Хачмазском районе Азербайджана? - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 декабря15:25 Путин о Европе: нам нужен сильный партнер - LIVE – ОБНОВЛЕНО15:18 СМИ: на борту угнанного ливийского самолета находится вооруженный захватчик - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО15:11 Билеты на Гран-при Азербайджана будут стоить 60 манатов15:06 В турецких больницах размещены более 70 тяжелораненых детей из Алеппо - ФОТО15:02 255 медалей завоевали азербайджанские борцы в 2016 году15:00 В Санкт-Петербурге похитители вымогали миллион за освобождение гражданина Азербайджана14:50 Россия и Азербайджан намерены вместе воспитывать спортивные кадры14:16 Полиция Италии раскрыла детали ликвидации предполагаемого берлинского террориста - ФОТО13:55 В Турции на предмет подлинности изучают видео, где боевики ИГИЛ заживо сжигают турецких солдат - ВИДЕО13:24 Азай Гулиев: Ввод принципа «единого окна» для иностранных доноров НПО служит безопасности Азербайджана13:21 Сейран Оганян отказался от встречи с Сержем Саргсяном13:17 В прифронтовой зоне сдан в эксплуатацию новый военный городок – ФОТО13:14 Военный союзник Армении - Иран - предлагает мирный путь нагорно-карабахского урегулирования - Мубариз Ахмедоглу13:10 Ростислав Певцов – лидер европейского рейтинга!13:08 Завтра в Баку и на Абшероне - без осадков