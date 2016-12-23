Иранская компания Sunir хочет завершить прокладку 400-киловольтной линии электропередачи Иран – Армения к сентябрю 2017 г.

Об этом заявил директор представительства иранской компании Sunir в Армении Хамид Реза Катузиан в ходе армяно-иранского делового форума, прошедшего в Ереване, передают армянские СМИ.

Строительство ведется на 6 участках от Мегри до Раздана.

«Есть проблемы с дорогами, ведущими к месту строительства. Но проблемы решаются, и мы движемся вперед»,- заявил Катузиан.

Сейчас иранские строители ждут из Ирана оборудование для подстанции Нораван. «Сроки окончания строительства зависят от доставки необходимой аппаратуры», - добавил он.

Сейчас между Ираном и Арменией действуют 2 ЛЭП напряжением 220 кВ.

Новая ЛЭП, 3-я по счету, мощностью в 400 кВ, протянется от Мегри (на иранской границе) до Раздана, где примерно в 10 км от Разданской ТЭС планируется построить подстанцию 440/220 кВ.

От нее же, но уже по другой программе (по кредиту немецкого банка KfW и софинансированию EIB и Евросоюза, общее финансирование – 105,2 млн евро) будет построена новая 400-кВ ЛЭП в Грузию.

Линия в две цепочки мощностью в 400 кВ увеличит возможность энергообмена между двумя странами с 350 до 1 000 мВ и повысит надежность энергоснабжения на юге и в центре Армении.

Соглашение о строительстве ЛЭП подписали в августе 2015 г. министерство энергетики Армении и Банк развития экспорта Ирана.

Общая стоимость проекта составляет 107,9 млн евро. Из них 77% предоставит иранский банк, 23% - основной подрядчик, компания Sunir. Общая протяженность ЛЭП составит 279 км.

А.А.