Военный вертолет потерпел катастрофу в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, столкнувшись с линией электропередачи, говорится в заявлении администрации провинции Ширнак в среду.
"В районе Улудере провинции Ширнак упал военный вертолет через три минуты после взлета в результате столкновения с ЛЭП. На место происшествия прибыли спасатели", — говорится в заявлении.
О пострадавших информации нет.
В провинции Ширнак ранее неоднократно проводились операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
РИА Новости