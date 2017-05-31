USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
Турция

В Турции разбился военный вертолет 31.05.2017 23:34

Военный вертолет потерпел катастрофу в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, столкнувшись с линией электропередачи, говорится в заявлении администрации провинции Ширнак в среду.

"В районе Улудере провинции Ширнак упал военный вертолет через три минуты после взлета в результате столкновения с ЛЭП. На место происшествия прибыли спасатели", — говорится в заявлении.

О пострадавших информации нет.

В провинции Ширнак ранее неоднократно проводились операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

РИА Новости

148количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Новые подробности гибели полицейского в аварии с Porsche - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОБурак Озчивит вступился за Фахрию Эвджен, «провалившуюся» в Каннах – ФОТОАктриса Пярвин Абиева расплакалась в эфире «Maşın» шоу – ФОТОВ Баку Lexus протаранил два автомобиля, есть пострадавшие - ВИДЕОАнтуан Гризманн определился с новым клубомGoogle посвятил doodle Захе Хадид на фоне Центра Гейдара Алиева – ФОТОСтали известны новые подробности гибели в Баку пассажира, выпавшего из автобусаНуран Гусейнов показал исчезнувшую из телеэфиров в связи с болезнью Эльмиру Рагимову – ФОТО – ВИДЕОВ сети появились новые снимки беременной подруги Криштиану Роналду - ФОТОФутболист «Габалы» обручился в Париже – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 мая23:34 В Турции разбился военный вертолет23:10 Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на военную службу22:59 Что смотреть летом: 20 самых интересных кинопремьер сезона - ФОТО22:20 Самые красивые блондинки мира - ФОТО22:00 Равшана Куркова: «Баку - фантастический, красивый, вкусный, интеллигентный город» - ФОТО21:51 ГЭЦ обнародовал результаты испытательных экзаменов21:43 Опубликована программа международного музыкального фестиваля «Жара-2017» - ФОТО21:31 При взрыве в Кабуле ранен посол Ирана21:20 Освобожден от должности начальник Центрального клинического военного госпиталя Минобороны Армении21:03 Госдеп США о решении проблем по реализации ЮГК20:58 Стало известно расписание чемпионата Европы по боксу20:46 Вышел в свет 100-й выпуск журнала Caspian Energy20:24 Похудевшая после родов на 20 кг телеведущая Гюнель Гумбатова в объективе Руслана Набиева – ФОТО19:58 Роберт Секута: Мы сотрудничаем с Азербайджаном в борьбе с терроризмом19:50 EMIN завершил тур по США – ФОТО – ВИДЕО