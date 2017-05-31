Военный вертолет потерпел катастрофу в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, столкнувшись с линией электропередачи, говорится в заявлении администрации провинции Ширнак в среду.

"В районе Улудере провинции Ширнак упал военный вертолет через три минуты после взлета в результате столкновения с ЛЭП. На место происшествия прибыли спасатели", — говорится в заявлении.

О пострадавших информации нет.

В провинции Ширнак ранее неоднократно проводились операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

РИА Новости