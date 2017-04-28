Представители азербайджанских диаспорских организаций во Франции и других странах Европы организовали у Парламентской ассамблеи Совета Европы акцию протеста против решения ассамблеи о возвращении Турции под политический мониторинг.

Инициаторами акции выступили «Дом Азербайджана в Париже», Союз азербайджанских студентов Франции и Дом культуры «Азербайджан-Германия», сообщает АЗЕРТАДЖ.

Демонстранты держали в руках флаги Азербайджана и Турции и скандировали: «Решение ПАСЕ по Турции предвзято и несправедливо!», «Руки прочь от Азербайджана и Турции!», «Совет Европы, положи конец двойным стандартам и исламофобии!», «ПАСЕ закрывает глаза на страну-агрессора - Армению, но взял под прицел Азербайджан и Турцию».

Акция прошла без инцидентов.

Ф.Багирова

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