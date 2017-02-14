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Турция

Президент Турции прибыл в Катар 14.02.2017 21:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в страны Персидского залива прибыл в столицу Катара, сообщает Анадолу.

Самолет с главой Турецкого государства на борту приземлился в Международном аэропорту Хамад в 18:00 по местному времени.

В аэропорту президента Турции встречали министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед аль-Сада, посол страны в Анкаре Салим Мубарак аль-Шафи, посол Турции в Дохе Ахмет Демирок и другие сотрудники посольства.

Президента Турции в ходе визита сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава Генштаба ВС генерал Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр национальной обороны Фикри Ишик и глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

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