Освобождение сирийского города Эль-Баб – дело ближайшего времени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в настоящее время Эль-Баб полностью блокирован, и в городе идут бои.

«После того, как стратегически значимый комплекс городской больницы был очищен от террористов ИГИЛ, полное освобождение города - это дело ближайшего времени. Террористы покидают город», - подчеркнул Эрдоган.

Говоря о случайном ударе ВКС России в районе Эль-Баба, в результате которого 9 февраля погибли трое и ранения получили 11 турецких военнослужащих, он призвал доверять заявлениям Генштаба и разведки Турции.

«Все остальные заявления являются необоснованными», - сказал Эрдоган, отметив, что после этого нежелательного инцидента стороны должны быть особо чувствительными к вопросам проведения операций на севере Сирии.

По его словам, Турция делает все возможное для создания безопасной зоны в Сирии площадью 4-5 тысяч квадратных километров.

«Цель операции «Щит Евфрата» - создание в Сирии безопасной зоны площадью 4-5 тысяч квадратных километров. Это даст возможность остановить поток беженцев из Сирии и обеспечить безопасные условия для возвращения на родные земли сирийцев, находящихся на территории Турции. Конечно, для этого в безопасной зоне будут построены новые города для беженцев. Я обговорил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и руководством стран международной коалиции, в том числе Германии», - пояснил президент.

«После очистки Эль-Баба от ИГИЛ актуализируется вопрос освобождения Мюнбича и Ракки, о чем мы ведем обсуждения с новой администрацией США», - добавил Эрдоган.

«Мы стремимся создать на землях Сирии условия для возвращения беженцев, построить там новые города. Турция готова поддержать шаги по созданию инфраструктуры этих городов. Беженцы должны получить возможность вернуться на родные земли», - сказал турецкий президент.

По его словам, Турция довела до сведения США и России необходимость объявления зоны, свободной от террористов, также и районом, где запрещены полеты авиации.

Эрдоган констатировал, что за последние месяцы в Сирии имели место серьезные процессы, «которые мы можем назвать поворотным моментом».

«Турция предпринимает активные шаги для продвижения политического процесса и прекращения кровопролития в Сирии. Мы ведем переговоры со всеми сторонами в контексте принципов справедливости и права. Надеюсь, что шаги, которые мы предпринимаем в тесном сотрудничестве с дружественными странами, дадут положительные результаты», - сказал Эрдоган.

Ф.Багирова