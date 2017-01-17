Полиция Стамбула разрешила журналистам ознакомиться и сфотографировать вещи в доме Абдулгадира Машарипова – выходца из Узбекистана, расстрелявшего в новогоднюю ночь посетителей стамбульского ночного клуба Reina.

Жертвами «стамбульского стрелка» под кодовым именем Абу Мухаммед Хорасани стали 39 человек.

Первое, что бросилось в глаза журналистам – страшный беспорядок и… отсутствие в квартире телевизора.

Как сообщает CNN Türk, в доме, где вчера ночью в условиях повышенной секретности полиция провела антитеррористическую операцию, были два выдвижных дивана, две односпальные кровати, холодильник, стиральная машина и небольшая кладовка.

Внимание корреспондентов привлекли многочисленные пустые коробки из-под яиц и банки из-под масла, бутылки для воды.

Все это создавало впечатление того, что большинство продуктов было закуплено террористами впрок, приблизительно месяц назад, вероятно для того чтобы реже выходить на улицу.

В холодильнике были пакеты с замороженной курицей и уже начавшими портиться фруктами.

Далее, в комнате, скорее всего, где оставались женщины, были предметы женской одежды, косметика, утюжок и щипцы для завивки волос.

Еще одна не ускользнувшая от внимания деталь – все окна в квартире были плотно занавешены жалюзи. Заранее были закуплены не только продукты питания, но и лампочки.

Среди личных вещей Машарипова, который как выяснилось, кроме родного узбекского, владел также русским, арабским, китайским и турецким, были обнаружены деньги, а также листы бумаги, на одной из которых были записаны русский алфавит с турецкой транскрипцией и несколькими записями на русском: «Хадижа, я тебя люблю», «Ахмед», «Дина», «Лове». Там же был клочок бумаги, на которой на турецком с ошибками было написано: «Ты сумасшедшая» и «Дина, я люблю тебя».

Известно, что одну из арестованных вместе с Машариповым женщин зовут Дина. Она уроженка Сенегала, ей 27 лет.

В разных частях дома были припрятаны деньги - 197 тысяч долларов, ливийская и иракская валюта, смятые евро, там же найдены линзы для глаз, лист бумаги с записями на арабском и турецком, скорее всего, список покупок,

детская маечка.

Известно, что Машарипов скрывался в этом доме вместе с 4-летним сыном. Его полуторагодовалая дочь осталась с матерью, которая ранее была арестована в районе Зейтинбурну.

Террорист вместе с ребенком и подельниками жил в квартире 36 здания в районе Эсенюрт.

Тут же внимание привлекла еще одна интересная деталь – на здании, в отличие от многих других в Стамбуле, не было камер видеонаблюдения.

Живущий этажом ниже Фикрет Атар рассказал журналистам, что когда террористов выводили во двор, он вместе с находившимися во дворе жильцами хотели избить их, но полиция предотвратила инцидент.

Ф.Багирова

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