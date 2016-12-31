USD1.7707
EUR1.8644
RUB0.0293
Brent57.10
WTI53.97
Золото1 161.10
S&P 500 Index2 249.26
Nikkei 22519 147.64
Россия

В Москве расстреляли известного бойца Расула Мирзаева 31.12.2016 15:42

В данный момент чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из больниц.

Как сообщает Life.ru, на месте происшествия работает полиция.

В Москве на улице Восточной расстреляли известного бойца Расула Мирзаева. По предварительной информации, злоумышленники подстерегли Расула около жилого дома, где напали на него с пневматическим пистолетом, произвели несколько выстрелов в лицо и избили битой.

Сейчас боец доставлен в одну из больниц. На месте происшествия работает полиция.

Расул Рабаданович Мирзаев родился 30 марта 1986 года в Кизляре. Российский спортсмен выступает в смешанных единоборствах. Дебютировал в ММА. За время карьеры добился следующих титулов: чемпион России по MMA в весе до 60 кг, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по боевому самбо, и чемпион мира в весовой категории до 65 кг по версии Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой — 4". 

Добавим, 13 августа 2011 года около ночного клуба "Гараж" Расул Мирзаев ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Он ударился об асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Молодой человек впал в кому через несколько дней скончался. 

На бойца завели уголовное дело, в результате судебных разбирательств спортсмен провёл один год в СИЗО вместо первоначальных двух лет лишения свободы. В связи с расследованием 22 августа 2011 года был дисквалифицирован Федерацией самбо России и отстранён от чемпионата мира по боевому самбо, который состоялся в период с 10 по 14 ноября в Вильнюсе.

50025количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Москве расстреляли известного бойца Расула МирзаеваСегодня День солидарности азербайджанцев всего мираСупруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $25 тысяч - ОБНОВЛЕНОСтал известен победитель пятого сезона шоу «Голос» - ФОТО - ВИДЕОАмериканская девочка рассмешила Сеть ситуацией с подаренным котёнком - ВИДЕОАманда Нуньес нокаутировала бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи на 48-й секунде боя - ФОТО - ВИДЕОСамым красивым мужчиной признан актер, играющий в «Игре престолов» - ФОТОЦентробанк АР: В будущем году ожидается восстановление роста экономикиНазвано самое страшное место в миреОфициальный дилер Mercedes-Benz – Abşeron Avtomobil Mərkəzi – провел тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 января00:01 Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ31 декабря22:47 СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии21:00 Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху20:30 В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет19:13 Трамп поздравил с Новым годом «многочисленных врагов»18:00 В Италии уволили дирижера, который сказал детям, что Деда Мороза нет17:28 Центробанк АР: В будущем году ожидается восстановление роста экономики17:25 Махмудов сыграл за «Боавишту»17:15 В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления16:59 Египет приступил к передаче останков жертв крушения A320 EgyptAir16:36 Азербайджан обыграл Исландию16:15 В Афганистане за сутки уничтожены по меньшей мере 57 боевиков15:57 Названо самое страшное место в мире15:42 В Москве расстреляли известного бойца Расула Мирзаева15:20 Все голы «Карабаха» в первой половине сезона - ВИДЕО