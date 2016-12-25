Министерство обороны России обнародовало на своем сайте список пассажиров, находившихся на борту военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

Lenta.Ru

11:19

На борту разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России находились, по предварительным данным, 68 артистов ансамбля имени Александрова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"По уточненным данным, на борту воздушного судна находились 68 артистов", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости

11:11

Обнаружено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", — сказал Конашенков.

РИА Новости

10:14

Самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море.

На борту были музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, летевшие на базу Хмеймим в Сирию - всего 91 человек. Обломки найдены у побережья недалеко от Сочи.

По данным "Интерфакса", на борту самолета - 91 человек: 83 пассажира и 8 членов экипажа. "На борту находился 91 человек - музыканты ансамбля имени Александрова и, предварительно, журналисты телеканала "Звезда", - сообщил репортер телеканала. "Россия 24" также сообщает, что на борту были журналисты "Первого канала".

Спасатели обнаружили место падения самолета - это около 9 утра по Москве подтвердили в МЧС. Позже в Минобороны сообщили, что обломки корпуса и шасси найдены в море, в 6 км от Сочи. На место вышли поисковые службы. В 9:04 "Интерфакс" сообщал, что людей на месте катастрофы пока не нашли.

Сообщается, что самолет упал в море на взлете, когда еще не успел набрать высоту. Сигнал бедствия экипаж не подавал. При выполнении планового перелета с аэродрома в города Адлер в 5:40 по Москве, после взлета, отметка самолета пропала с радиолокационных радаров. "По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал", - сообщил телеканал "Звезда".

"Звезда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова передает, что главе государства доложили о катастрофе.

В Минобороны Сергей Шойгу собрал экстренное совещание для обсуждения поисковых работ. Сообщается, что к поисковым работам привлечены все спасательные службы авиачастей Южного военного округа в Краснодарском крае.

Newsru

09:59

На борту пропавшего в Сочи Ту-154 Минобороны РФ были журналисты Первого канала и телеканала "Звезда", сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах.

"На борту самолета были журналисты Первого канала и телеканала "Звезда", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости

09:50

Самолет Министерства обороны России Ту-154 пропал с экранов радаров после вылета из Сочи.

Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его словам, на борту находятся около 100 человек. «Сейчас организованы поиски самолета», — уточнил источник. В тоже время по информации РИА Новости, в самолете находились 70 человек.

В Росавиации уже заявили, что пропавший лайнер не является гражданским.

Lenta.Ru