В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли 19 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.
Еще не менее 50 получили ранения.
Ранее сообщалось, что полиция рассматривает инцидент на стадионе в Манчестере как возможный террористический акт.
Gazeta.ru
03:40
В результате взрыва на концерта Арианы Гранде в Манчестере погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает NBC News со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов.
Видео с "Манчестер Арены", где, предположительно, произошли два взрыва.
Пострадали, по данным телеканала, несколько сот человек.
Других подтверждений этой информации нет. Полиция сообщала о погибших и раненых, не уточняя их количество.
Meduza.io