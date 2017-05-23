В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли 19 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.

Еще не менее 50 получили ранения.

Ранее сообщалось, что полиция рассматривает инцидент на стадионе в Манчестере как возможный террористический акт.

Gazeta.ru

03:40

В результате взрыва на концерта Арианы Гранде в Манчестере погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает NBC News со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов.

Видео с "Манчестер Арены", где, предположительно, произошли два взрыва.

Пострадали, по данным телеканала, несколько сот человек.

Других подтверждений этой информации нет. Полиция сообщала о погибших и раненых, не уточняя их количество.

Meduza.io