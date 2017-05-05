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В мире

Дети трогательно встретили подругу, пришедшую в школу с новым протезом – ВИДЕО 05.05.2017 11:56

СМИ и пользователей соцсетей тронула реакция одноклассников на семилетнюю девочку Ану из Бирмингема, которая пришла в школу с новым протезом вместо ноги.

На видео, на котором запечатлена встреча детей на детской площадке у школы, обратила внимание газета Daily Telegraph.

В ролике видно, как мальчики и девочки окружают подругу и с интересом смотрят на ее «новую розовую ногу». «Ух ты!», — говорит один из мальчиков, а одна из девочек ее обнимает, после чего дети убегают играть.

Издание поясняет, что Ану ампутировали ногу вскоре после рождения. До этого у нее был другой протез, который позволял ей ходить, но не бегать, играть и танцевать.

Однако, по данным Daily Telegraph, благодаря тому, что бюджет Национальной службы здравоохранения Великобритании получил в этом году лишние полтора миллиона фунтов, Ану и другие дети смогли получить более современные протезы.

РИА Новости

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