Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 3 февраля, во время встречи "Большой разговор с президентом" заявил, что его страна может обойтись без российской нефти. Белорусский лидер пояснил, что свобода и независимость важнее.

При этом Лукашенко признал, что без российской нефти Беларуси будет тяжело. "Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно", - сказал белорусский президент, которого цитирует "Интерфакс". "Но свобода, независимость - это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", - добавил Лукашенко.

По его словам, "независимость, порядочность, историческое наше прошлое - оно дороже, чем эта нефть". "Я опять же сдерживаю себя, чтобы тут не наговорить, потому что Семашко (вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. - Прим. NEWSru.com) уже там, наверное, побледнел. Ему же завтра переговоры продолжать с Россией", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, Беларусь не нарушила ни одного договора с Россией, в отличие от нее же. "По нефти договорились 24 млн т ежегодно поставлять. До 18-ти сократили, потом до 16-ти вроде бы хотят, а вообще говорят - 12 будем поставлять", - рассказал президент (цитата по БЕЛТА).

Нефтегазовый спор Минска и Москвы белорусский президент охарактеризовал как "канитель", "тягомотину", а также "издевательство". "Договориться пока не смогли, уже началась какая-то канитель: вчера соглашаются по-старому работать - это проще и легче; через сутки - нет, это не подходит, потому что начальники якобы не согласились. Вот идет эта тягомотина. Это нормально? Я вам уже снизошел до того, что почти все в деталях рассказал о том, как шли эти переговоры. Как это понимать? Как я могу это расценивать? Ну как издевательство", - возмутился глава республики.

Лукашенко объяснил, как образовался белорусский долг за российский газ. По его словам, в 2016 году Беларусь платила по 107 долларов за тысячу кубов вместо 132 долларов, сообщает "Прайм". "А должны были платить 83. И мы приняли решение, в 2016 году платили 107 вместо 83. Они посчитали, что мы не доплатили - если исходить из цены в 132 доллара - 550 млн долларов. Верните нам 550 млн долларов и прочее. И все там зашло в тупик", - рассказал президент республики.

Лукашенко отметил, что две страны по газовым вопросам всегда работали по формуле равнодоходных цен. "Газ привязан к нефти. Когда нефть была 120 долларов, все было хорошо. Мы платили дикие деньги за нефть. Соответственно по формуле был привязан газ к этой нефти. И он имел высокую цену. И мы платили эту цену. Упала нефть до 40 там долларов, сейчас там 51 доллар и так далее, значит, упала цена и на природный газ", - разъяснил президент.

О связи между нефтегазовым спором и введением пограничной зоны

Также Лукашенко дал понять, что, по его мнению, принятое Россией 1 февраля решение ввести пограничную зону на границе с Беларуссией было ответом в контексте спора о поставках нефти и газа. "Я написал от руки прямо Путину несколько строчек: не надо нам идти этим путем. Из-за полумиллиарда при нашем ВВП в 75 млрд долларов по паритету 100. Что такое 500 млн? Это ничто. Это приведет к эскалации по многим направлениям. Что вроде бы так и получается, уже до границ дошли", - заявил президент Беларуси.

Кроме того, Лукашенко выказал возмущение тем, что "эфэсбэшник" нарушил действовавшие договоренности о границе "одним росчерком пера", имея в виду приказы главы ФСБ РФ Александра Бортникова об установлении пограничной зоны на границе России с Беларусью в трех российских регионах. "Договорились о границе - прозрачные, светлые статьи конкретные есть договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" - приводит ТАСС слова белорусского президента.

По мнению Лукашенко, решение об установлении пограничной зоны было политическим. "Что это за пограничная зона 30 км? Я считаю, что это чисто политический выпад", - сказал политик. "Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России", - отметил президент.

Лукашенко назвал несостоятельным разговор о том, что решение России о введении погранзон стало ответом на решение Минска о предоставлении безвиза гражданам 80 стран. "Только приказ этот они приняли на месяц раньше, чем мы ввели безвиз. Ведь в конце декабря приказ ФСБшный они подписали, а мы подписали в январе, я подписал ", - пояснил глава белорусского государства.

В то же время Лукашенко опроверг распространившиеся накануне слухи о выходе Белоруси из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Что касается ОДКБ - полный вымысел", - заверил лидер республики.

О создании российской авиабазы в Беларуси

В ходе пресс-конференции в пятницу Лукашенко заявил, что необходимости в создании российской военной авиабазы в Беларуси нет. "Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (РФ. - Прим. NEWSru.com) хотят здесь посадить - это демонстрация", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко предложил России вместо строительство базы передать Беларуси военные самолеты. "У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов - мы же единая группировка", - отметил белорусский президент.

На фоне решения России установить пограничную зону на границе с Беларусью в СМИ появились предположения, что таким образом Москва пытается надавить на Минск, отказывающийся увеличить военное присутствие РФ на белорусской территории. "Мы не поддаемся под базы (размещение военных баз РФ на территории Белоруссии. - Прим. NEWSru.com), и это первичная мотивация Кремля", - заявил накануне директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

О движении страны на Запад

В целом же Лукашенко объяснил рост напряженности в отношениях Беларуси и России тем, что Москва якобы опасается ухода республики на Запад. "Обострение происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад", - сказал белорусский президент.

При этом Лукашенко отметил, что движение страны на Запад согласовано с Россией. "В РФ все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин", - сказал белорусский лидер. При этом он отметил: "Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека брошен не будет". "Россия - это святое", - заявил президент Беларуси.

О продуктовом эмбарго России

Также Лукашенко высказался на тему российского продуктового эмбарго. По его словам, Беларусь не приклеивает наклейки на санкционные товары, а превращает их в "продукты глубокой переработки". Напомним, что в январе 2016 года Федеральная таможенная служба признала Беларусь лидером по части реэкспорта санкционных товаров в Россию.

"Когда Россия ввела эмбарго - они с нами не советовались. При этом мы как внешняя граница с Польшей, Украиной, Литвой и Латвией исполняем роль единой границы. Мы пообещали, что такие товары пропускать в Россию не будем. Но если мы получаем сырье - молоко, яблоки, рыбу и прочее - мы перерабатываем его, не переклеиваем наклейку. Раз мы ее переработали - это другой товар, это уже продукт глубокой переработки", - пояснил политик, которого цитирует агентство БЕЛТА.

В ходе пресс-конференции Лукашенко поручил главе МВД республики Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия на рынок РФ. "Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству", - заявил президент.



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