Ученые похвастались новой разработкой — устройством MindFix, которое позволяет силой мысли управлять телевизором.
Девайс представили разработчики онлайн-кинотеатра Netflix, сообщается в блоге компании.
Устройство было представлено в рамках Netflix HackDay Winter 2017. Оно управляется с помощью MindFix, на основе гаджета под названием Muse, и представляет собой электроэнцефалограф, отлеживающий изменение функций мозга. Разработчики адаптировали гаджет под управление Netflix.
Устройство необходимо надевать на голову пользователя.
В компании заявили, что пока не собираются выпускать его на потребительский рынок.
Росбалт