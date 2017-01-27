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В мире

Конституционный суд Франции аннулировал закон о криминализации отрицания т.н. «геноцида армян» 27.01.2017 04:45

Конституционный суд Франции аннулировал закон «о криминализации отрицания некоторых преступлений», охватывающей также события 1915 года в Османской Турции.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Анадолу», в решении КС отмечается, что «лишнее нагнетание ненависти - ненужный шаг при действующем законодательстве».

«Данный закон, в случае его применения, подразумевает наказание за действия, которые не могут быть признаны преступными. В то же время, данный закон приводит к неопределенности в вопросе законности наложения запрета на высказывание мнения относительно событий, требующих расследования со стороны историков. По этой причине указанный закон является ударом по свободе слова», - говорится в решении КС.

Напомним, что принятие указанного закона  в парламенте Франции в октябре прошлого года вызвало резкую реакцию со стороны турецкой общественности.

На основании соотвествующего обращения турецких диаспорских организаций закон был направлен на рассмотрение в КС для принятия окончательного решения.

Отметим, что за отрицание вымышленного «геноцида армян» указанный закон предусматривал штраф в размере 45 тыс евро или лишение свободы сроком на 1 год.   

АПА

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