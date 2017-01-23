Международная благотворительная организация Oxfam 16 января опубликовала доклад, который показывает колоссальную степень неравенства в современном мире.

Особую тревогу исследователей вызывает тот факт, что при росте экономики в глобальном масштабе степень расслоения общества со временем лишь растет. Более того, бедняки и представители среднего класса практически ничего не получают от процесса глобализации. Термин «золотой миллиард» скоро придется менять на «бриллиантовый миллион».

Подготовил Рустам Азимов

Именно на такое количество времени, по подсчетам Oxfam, хватит 1 триллиона долларов, если тратить по 1 миллиону в день. Появление первого в мире триллионера ожидается в ближайшие 25 лет. А пока число миллиардеров растет как на дрожжах. Если в 2000 году их было всего 322 человека, то в 2016-м стало 1810. В основном прибавка идет за счет развивающихся стран — Китая, Индии, России, арабских государств.

Такая доля мирового населения в 2015 году получила в распоряжение больше активов, чем все остальные люди. Ситуация вызвана, в первую очередь, низким уровнем налогов во всем мире, а также «кумовским капитализмом» в развивающихся странах. Но даже в развитых странах подобный уровень расслоения не наблюдался на протяжении как минимум 90 лет.

Эту сумму в течение 20 лет передадут своим наследникам 500 богатейших людей — объем средств выше, чем ВВП Индии, где живет 1,3 миллиарда человек. Хотя значительная часть миллиардеров свои деньги заработали сами, зачастую с нуля, получение наследства остается одним из главных способов приобретения богатства. Треть списка миллиардеров Forbes именно унаследовали свои состояния. В дальнейшем их доля будет расти.

Такой налог заплатила компания Apple со своей прибыли в Европе. Транснациональные компании активно используют различные способы налоговой оптимизации. Глобализация благоприятствует уходу корпораций в льготные налоговые юрисдикции и офшоры. Благодаря этому повышение налогов в отдельных странах не является эффективной мерой по снижению неравенства.

Такой разрыв между доходами топ-менеджеров и рядовых сотрудников зафиксирован в США. Со временем данное соотношение растет. Ситуация вызвана как объективными, так и субъективными причинами. В числе первых — снижение в США доли промышленного производства, где роль высокой квалификации рядового сотрудника часто важнее, чем в сфере услуг.

Такое число стран в сумме имеют меньший бюджет, чем прибыль 10 крупнейших корпораций планеты. При этом прибыль компаний все меньше реинвестируется обратно в производство. В Великобритании в 1970 году акционеры получали 30 процентов от прибыли, сейчас эта доля составляет 70 процентов.

Именно столько работников легкой промышленности в Бангладеш получают сумму, сопоставимую с доходом 1 гендиректора компании, чьи акции входят в британский индекс FTSE 100. Во многом расслоению способствует перенос производств из богатых стран в более бедные, где можно использовать многократно более дешевую рабочую силу. С одной стороны, это дает работу уроженцам развивающихся государств, с другой — усиливает мировое неравенство.

На 0 процентов выросли доходы бедной половины мирового населения за последние 30 лет. 1 процент богатейших людей нарастил доходы на 300 процентов. Даже в благополучных странах доходы основной части населения растут крайне медленно, а в отдельных случаях и падают. В США медианный показатель заработков до сих пор не восстановился до уровня 1999 года, тогда как богатые стабильно увеличивали объемы имущества и доходов.

Такой срок нужен богатейшему вьетнамцу, чтобы заработать сумму, на которую беднейший житель страны будет копить 10 лет. Наиболее сильное имущественное расслоение отмечается в государствах Восточной Азии. Справедливости ради стоит сказать, что они являются локомотивами мирового экономического роста. Именно там в последние 30 лет сотни миллионов человек смогли выбраться из глубокой бедности.

Такими темпами росли доходы 10 процентов беднейшего населения Земли с 1988 по 2011 год. Доходы 10 процентов богачей росли в 182 раза быстрее. Хотя самая бедная часть населения все же несколько улучшила свое благосостояние в последние десятилетия, общая картина по-прежнему остается мрачной. Во многом потому, что рушится основа стабильного общества — средний класс. В этой ситуации общества как в бедных, так и в богатых странах особенно подвержены влиянию популистов.

Источник: Lenta.Ru