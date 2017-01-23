В Ираке снайпер из группы британского спецназа SAS, который принимает участие в операции по освобождению Мосула, убил трёх террористов одним выстрелом.

Об этом сообщают СМИ.

По данным изданий, военные, ведя наблюдение, заметили, что боевики готовятся расстрелять из пулемёта группу мирных граждан, в том числе женщин и детей. Снайпер выстрелил в террориста, у которого было в руках оружие, и попал ему в голову. Пуля прошла навылет и угодила в грудь стоящему сзади него боевику.

Однако заряд был таким мощным, что пуля буквально прошила экстремиста, снова прошла навылет, а после отрикошетила от стены в третьего.