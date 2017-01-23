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В мире

Дональд Трамп уволил американских послов, не подумав о замене 23.01.2017 14:11

Сразу же после вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп освободил от должности порядка 80 американских послов в иностранных государствах без их замены на других дипломатов, пишет The Independent.

Трамп потребовал, чтобы назначенные экс-президентом Бараком Обамой послы США во всех государствах мира покинули свои посты к полудню 20 января без права на отсрочку отъезда.

В отличие от других администраций, администрация Трампа еще 23 декабря заявила, что исключений в продлении срока службы не будет ни для кого, даже для дипломатов с маленькими детьми.  

Independent пишет, что уход с поста тех послов США, которые были назначены предыдущей администрацией по политическим мотивам, соответствует существующей практике в американской политике. Более неожиданно – отсутствие кандидатов на их замену. 

Отмечается, что освобождены от занимаемой должности порядка 80 американских послов в различных странах, организациях и агентствах.

Такой шаг грозит тем, что многие страны-партнеры США на долгие месяцы останутся без утвержденных Сенатом глав дипмиссий, что обрежет прямую линию связи с президентом. Среди них такие ключевые союзники США, как Германия, Великобритания, Канада, а также такие партнеры, как Китай, Индия, Япония, Саудовская Аравия. 

Назначение послов требует утверждения кандидатов со стороны Конгресса и представляет собой длительный процесс. Однако некоторые назначения уже были сделаны, отмечает Independent.

Так, губернатор штата Южная Каролина Никки Хейлей назначен послом США в ООН вместо Саманты Пауэр, адвокат Дэвид Фридман – послом в Израиле, а губернатор штата Айова Терри Бранстад – послом в Китае.

Сообщается, что первая супруга Дональда Трампа – Ивана Трамп – выразила желание возглавить дипломатическое ведомство США в Чешской Республике. Президент Чехии Милош Земан поддержал эту инициативу, отметив: «Они не могли послать лучшего посла США в Прагу».

Дональд Трамп столкнулся с критикой за пробелы в назначении нового персонала ниже уровня своей администрации. Так, к примеру, много вакантных мест остается в Совете национальной безопасности США и Государственном департаменте обороны.

Рискованный шаг

Джулиан Смит – директор Программы стратегического управления государством в Центре Новой американской безопасности – отмечает, что посольства США в период отсутствия посла, безусловно, не станут неуправляемыми.

Посла заменяет «Временный поверенный в делах» (chargé d'affaires), который «порой более сведущ во внешней политике, чем его босс». Однако символическое значение посла в иностранном государстве он заменить не может.

«Оставлять страны [с которыми США связывают дипломатические отношения] на долгое время без прямой связи с президентом США – нежелательный шаг», - сказала она телеканалу CNBC.

Смит также отмечает, что 35% американских послов по всему миру на сегодня являются политическими назначенными, остальные 65% – карьерные дипломаты, пришедшие к этой должности через многолетнюю дипломатическую службу.

Рафаэлло Пантуччи – аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований – полагает, что обширные возможности нынешней цифровой эпохи не заменяют живого общения.

«Даже в эру развития Интернета, когда Госдепартамент может распространить сообщение из Вашингтона посредством средств массовой информации, личный контакт профессионального посла так же важен, как это было всегда, - сказал он телеканалу CNBC. – То, чем вы делитесь со всем миром, не сравнить с тем, что вы сообщаете человеку лично».

Скотт Лукас, специалист по внешней политике США в Университете Бирмингема, также считает «абсолютно рискованным шагом» принуждение всех послов покинуть страны назначения в один день.

Такое решение президента Дональда Трампа, однако, он не считает удивительным, учитывая и множество других кардинальных инициатив, озвученных новым главой Белого дома в рамках предвыборной кампании. 

Елена Остапенко, Э.Т.

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