Старший тренер сборной Азербайджана по боксу Нариман Абдуллаев рассказал о подготовке команды и целях на чемпионате Европы, который состоится 14-26 июня в Харькове (Украина).

Как сообщает 1news.az, Нариман Абдуллаев дал интервью сайту Федерации бокса Азербайджана.

«Первый этап подготовки к чемпионату Европы мы провели успешно. В ходе тренировок, прошедших в Баку, мы привлекли спарринг-боксеров, которые оказали помощь в подготовке. Помимо физической подготовки, также провели контрольные поединки и могу сказать, команда готова к выступлению на чемпионате Европы», - сказал Нариман Абдуллаев.

Заметим, что заключительный этап подготовки для азербайджанских боксеров пройдет непосредственно в Харькове, куда наша команда отправилась 4 июня. По словам азербайджанского специалиста, во втором этапе внимание будет уделяться технико-тактической подготовке боксеров. «Тренировки проходят на высоком уровне. Последние десять дней тренировок проведем в Харькове, где проведем совместные тренировки с местными боксерами, а также другими участниками континентального первенства», - заметил Нариман Абдуллаев.

Опытный специалист также рассказал о тех изменениях, которые были сделаны в национальной команде в сравнении с составом, который выступал на Играх исламской солидарности в Баку. «Некоторые азербайджанские боксеры получили травмы в ходе бакинской Исламиады, в связи с чем на чемпионате Европы дадим шанс некоторым запасным боксерам. В частности, Тамерлан Абдуллаев в ходе Исламских игр получил рассечение брови, из-за чего не сможет выступать на чемпионате Европы. Вместо него в Харькове выступит опытный Пярвиз Багиров. Также произвели изменение в весовой категории до 81 кг, в которой вместо Рауфа Рагимова выступит Эльдар Гулиев.

В то же время Месуд Юсифзаде из-за снижения веса выступит не в своей родной весовой категории до 52 кг, а в весе до 49 кг. В весе же до 52 кг на континентальном первенстве выступит Эльвин Мамишзаде. В весовой категории до 91 кг Теймур Мамедов еще Исламских игр имел травму, которая вновь дала о себе знать после финального поединка бакинских соревнований. В настоящее время он проходит лечение и вместо него на чемпионате Европы выступит Абдулгадир Абдуллаев», - рассказал старший тренер сборной.

Кроме этого Нариман Абдуллаев рассказал о целях его подопечных на украинском чемпионате Европы. В частности, по его словам, основной задачей является завоевание максимальное количество лицензий на чемпионат мира. «В составе сборной Азербайджана на континентальном первенстве примут участие три чемпиона мира – Эльвин Мамищзаде, Джавид Чеоебиев и Магомедрасул Меджидов. На них возлагаются большие надежды. Но это не говорит о том, что на других мы не возлагаем надежды, от каждого из боксеров ждем успешного выступления. Многое также будет зависеть от итогов жеребьевки. Перед нами стоит цель завоевать десять путевок на чемпионат мира, для чего каждому из азербайджанских боксеров необходимо попасть в первую восьмерку чемпионата Европы», - сказал Нариман Абдуллаев.

Напомним, что в составе национальной команды на континентальном первенстве выступят Месуд Юсифзаде (49 кг), Эльвин Мамишзаде (52 кг), Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Лоренцо Сотомайор (64 кг), Пярвиз Багиров (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Эльдар Гулиев (81 кг), Абдулгадир Абдуллаев (91 кг), Магомедрасул Меджидов (свыше 91 кг).