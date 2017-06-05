USD1.7021
EUR1.9177
RUB0.0301
Brent50.39
WTI48.14
Золото2 170.09
S&P 500 Index2 439.07
Nikkei 22520 170.82
Другие виды

Нариман Абдуллаев: «На континентальном первенстве примут участие три чемпиона мира. На них возлагаются большие надежды» 05.06.2017 18:21

Старший тренер сборной Азербайджана по боксу Нариман Абдуллаев рассказал о подготовке команды и целях на чемпионате Европы, который состоится 14-26 июня в Харькове (Украина).

Как сообщает 1news.az, Нариман Абдуллаев дал интервью сайту Федерации бокса Азербайджана.

«Первый этап подготовки к чемпионату Европы мы провели успешно. В ходе тренировок, прошедших в Баку, мы привлекли спарринг-боксеров, которые оказали помощь в подготовке. Помимо физической подготовки, также провели контрольные поединки и могу сказать, команда готова к выступлению на чемпионате Европы», - сказал Нариман Абдуллаев.

Заметим, что заключительный этап подготовки для азербайджанских боксеров пройдет непосредственно в Харькове, куда наша команда отправилась 4 июня. По словам азербайджанского специалиста, во втором этапе внимание будет уделяться технико-тактической подготовке боксеров. «Тренировки проходят на высоком уровне. Последние десять дней тренировок проведем в Харькове, где проведем совместные тренировки с местными боксерами, а также другими участниками континентального первенства», - заметил Нариман Абдуллаев.

Опытный специалист также рассказал о тех изменениях, которые были сделаны в национальной команде в сравнении с составом, который выступал на Играх исламской солидарности в Баку. «Некоторые азербайджанские боксеры получили травмы в ходе бакинской Исламиады, в связи с чем на чемпионате Европы дадим шанс некоторым запасным боксерам. В частности, Тамерлан Абдуллаев в ходе Исламских игр получил рассечение брови, из-за чего не сможет выступать на чемпионате Европы. Вместо него в Харькове выступит опытный Пярвиз Багиров. Также произвели изменение в весовой категории до 81 кг, в которой вместо Рауфа Рагимова выступит Эльдар Гулиев.

В то же время Месуд Юсифзаде из-за снижения веса выступит не в своей родной весовой категории до 52 кг, а в весе до 49 кг. В весе же до 52 кг на континентальном первенстве выступит Эльвин Мамишзаде. В весовой категории до 91 кг Теймур Мамедов еще Исламских игр имел травму, которая вновь дала о себе знать после финального поединка бакинских соревнований. В настоящее время он проходит лечение и вместо него на чемпионате Европы выступит Абдулгадир Абдуллаев», - рассказал старший тренер сборной.

Кроме этого Нариман Абдуллаев рассказал о целях его подопечных на украинском чемпионате Европы. В частности, по его словам, основной задачей является завоевание максимальное количество лицензий на чемпионат мира. «В составе сборной Азербайджана на континентальном первенстве примут участие три чемпиона мира – Эльвин Мамищзаде, Джавид Чеоебиев и Магомедрасул Меджидов. На них возлагаются большие надежды. Но это не говорит о том, что на других мы не возлагаем надежды, от каждого из боксеров ждем успешного выступления. Многое также будет зависеть от итогов жеребьевки. Перед нами стоит цель завоевать десять путевок на чемпионат мира, для чего каждому из азербайджанских боксеров необходимо попасть в первую восьмерку чемпионата Европы», - сказал Нариман Абдуллаев. 
Напомним, что в составе национальной команды на континентальном первенстве выступят Месуд Юсифзаде (49 кг), Эльвин Мамишзаде (52 кг), Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Лоренцо Сотомайор (64 кг), Пярвиз Багиров (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Эльдар Гулиев (81 кг), Абдулгадир Абдуллаев (91 кг), Магомедрасул Меджидов (свыше 91 кг).

146количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Состояние 21 пострадавшего при теракте в Лондоне критическое - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОНатиг Алиев продолжит лечение в Турции – ОБНОВЛЕНОСолист группы «Иванушки Internationall» Андрей Григорьев-Апполонов с супругой прогулялись по Баку – ФОТОФонд Гейдара Алиева в очередной раз порадовал детей - ФОТОВ Бангладеш родился мальчик-старик - ФОТОСемейная идиллия: Ирина Шейк и Брэдли Купер с новорожденной дочерью на прогулке – ФОТОДороги Азербайджана признаны самыми лучшими в СНГ – ФОТОМесси уговаривает бывшего игрока «Реала» перейти в «Барселону»Йемен и Ливия присоединились к странам, разорвавшим отношения с Катаром - ОБНОВЛЕНОПолиция проверяет информацию о групповом изнасиловании 12-летнего мальчика в Баку

НОВОЕ НА САЙТЕ

5 июня18:39 Оксана Алтунян: «Я призываю армян и азербайджанцев присоединиться к Платформе Мира» - ВИДЕО18:30 Саргсяну показали смертельное оружие Паносяна18:21 Нариман Абдуллаев: «На континентальном первенстве примут участие три чемпиона мира. На них возлагаются большие надежды»17:57 Очередной сквер в Баку под угрозой вырубки. Граждане надеются только на Президента - ФОТО17:42 Дело малышки Ягмур. «Пишут, что после изнасилования у ребенка обнаружили СПИД…»17:34 Международная конференция по Кипру возобновит работу в июне17:18 Диана Гаджиева показала подросшую дочь – ФОТО17:10 Премьер Турции отменил встречу с главой МИД Германии17:00 В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики16:44 Минэнерго: Азербайджан в мае увеличил добычу нефти16:37 «Сабаил» подписал двух новичков16:36 Выгодное предложение для предпринимателей по зарплатным проектам от Банка Республика16:28 Армения выступила против возвращения беженцев в Абхазию и Южную Осетию16:20 Успехи инновативного экономического и социального развития Азербайджана в научном журнале Канады - ФОТО16:12 Во сколько Бураку Озчивиту обойдется предстоящая свадьба с Фахрией Эвджен? – ФОТО