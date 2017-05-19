Женская сборная Азербайджана по волейболу стала победителем Игр Исламской солидарности, обыграв в финале Турцию (3:1).

Как сообщает 1news.az, помимо яркой игры и уверенной победы на турнире, волейболистки смогли запомниться исполнением гимна Азербайджана в честь своей победы.

Все мы помним, как исполняла гимн Азербайджана после победы на Европейских играх каратистка Ирина Зарецкая, но столь эмоционального и искреннего исполнения в командных видах спорта мы точно не видели. Лишь с завистью наблюдая за футболистами сборной Италии во время исполнения гимна.

Но в исполнении прекрасных воллейболисток выглядело это еще эффектнее.