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Спортсмены из Кувейта, отстраненного со стороны МОК, примут участие на Исламиаде в Баку 17.04.2017 15:40

Операционный комитет Игр Исламской солидарности «Баку-2017» и Спортивная Федерация Исламской солидарности (СФИС) объявили, что на Исламиаде в Баку примут участие спортсмены из всех 57 стран, входящих в СФИС.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу «Баку-2017», спортсмены из Кувейта, отстраненного от участия во всех соревнованиях со стороны МОК, примут участие на Исламиаде под флагом СФИС.

Согласно достигнутому соглашению, аккредитации будут предоставлены только спортсменам и тренерам, и они выступят в форме СФИС. Все медали, которые завоюют спортсмены из Кувейта также будут предоставлены под флагом СФИС.

В октябре 2015 года Олимпийский комитет Кувейта был дисквалифицирован по решению исполнительного совета МОК, так как правительство страны вмешивалось в его деятельность.

В общей сложности для участия в Играх Исламской солидарности в Баку прибудет порядка 5000 спортсменов и официальных лиц. Игры пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

Теймур Максутов

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