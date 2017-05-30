«На детях гениев природа отдыхает» – всем известная поговорка, которая и вправду частенько находит своё отображение в реальной жизни.

Однако к случаю Криштиану Роналду и его сына, это распространённое убеждение применить едва ли можно. Во всяком случае, пока всё говорит о том, что Роналду младший стремительно и успешно идёт по стопам отца.

Одним из ярких примеров тому является его вчерашний гол во время матча между детскими командами. Маленький Криштиану во время штрафного встал в стойку в стиле своего знаменитого папы, расставив ноги на ширине плеч, а зачем выполнил точный удар по воротам, буквально «уложив» мяч в «девятку».

Папа-Роналду выставил видео этого эпизода в своем Инстаграм-аккаунте, с припиской:

- «Горжусь своим малышом! Какой гол!».

Напомним, что Криштиану старший регулярно посещает матчи своего сына, и внимательно следит за его первыми успехами в футболе.

Отметим, что Роналду младший, которому в июне исполнится 7 лет, тренируется в академии «Реала».

Фарида Расулова