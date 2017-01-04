В канун Нового года звезда мирового футбола Кака впервые официально объявил об отношениях с 23-летней бразильской моделью Каролиной Диас.

Слухи об отношениях Кака и Каролины появились в бразильских СМИ еще в 2016 году. Именно в 2015 году Кака развелся с возлюбленной детства Каролиной Селико, с которой он прожил в браке 10 лет. В браке родились сын Лука Селико Лейте и дочь Изабелла. Кака с гордостью отмечал, что был девственником до вступления в брак с Каролиной Селико.

Новый год возлюбленные встретили и провели вместе. Также были размещены многочисленные фотографии лучшего футболиста мира 2007 года и бразильской модели.

Кака вместе со своей новой возлюбленной уже посетил свадьбу звезды «ПСЖ» Лукас Моуры.

Вчера же Рикардо Кака и Каролина Диас разместили у себя на страницах в Instagram совместную фотографию на склоне вершины. Футболист, имеющий порядка 10 млн. подписчиков, подписал ее просто «Здесь», в то время как модель оказалась более эмоциональной «Я так счастлива с тобой».

Напомним, что лучшие годы карьеры Кака провел в итальянском «Милане», с которым выигрывал Серию А, Лигу чемпионов и становился лучшим игроком мира 2007 года. Свою карьеру бразилец доигрывает в МЛС в «Орландо», однако его клуб снова остался вне плей-офф, несмотря на результативную игру самого Кака. 34-летний футболист забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач.

Теймур Максутов