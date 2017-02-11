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Спорт

Red Bull Air Race: грандиозные «воздушные гонки» в прямом эфире! – ФОТО – ВИДЕО 11.02.2017 13:36

Вчера в небе над Персидским заливом стартовал новый сезон чемпионата мира по гонкам на самолетах Red Bull Air Race.

Этап в Абу-Даби является юбилейным – он стал 75-м в истории чемпионата и 10-м для столицы ОАЭ.

Как уже сообщал 1news.az, вчера прошел квалификационный раунд, где 14 высококлассных пилотов соревновались за первые очки мирового первенства. То, как это было отлично демонстрирует запись камеры с самолета одного из гонщиков – француза Франсуа Ле Вота:

Сегодня в 14:00 пилоты продолжат борьбу, а в 15:50 будут определены сначала лучшая 8-ка, а затем финальная четверка, которая в итоге и оспорит между собой звание победителя этапа.

За этим захватывающим воздушным противостоянием можно следить в онлайн режиме, пройдя по ссылке: https://www.redbull.tv/live/AP-1Q6TN3FZS1W11/red-bull-air-race

Также с последними новостями гонки можно ознакомиться на официальной странице Red Bull Air Race в Фейсбуке: https://www.facebook.com/redbullairrace/.

Действующий чемпион мира - немец Маттиас Дольдерер рассчитывает защитить свой титул. Прежде это удавалось лишь англичанину Полу Боному. Дольдереру для достижения своей цели придётся нелегко, ведь противостоять ему будут 13 опытнейших пилотов класса Master.

Ниже мы приводим полный список «небесных гонщиков», которые сегодня поборятся за звание лучшего в рамках этапа Air Race в Абу-Даби:

Кристиан Болтон (ЧИЛИ)

Микаэль Брегот (ФРАНЦИЯ)

Кирби Камблисс (США)

Матиас Долдерер (ГЕРМАНИЯ)

Майкл Голин (США)

Мэт Халл (АВСТРАЛИЯ)

Николас Иваноф (ФРАНЦИЯ)

Петр Копфштейн (ЧЕХИЯ)

Франсуа Ле Вот (ФРАНЦИЯ)

Пит Маклед (КАНАДА)

Йошишиде Муроя (ЯПОНИЯ)

Петр Подлюншек (ПОЛЬША)

Мартин Сонка (ЧЕХИЯ)

Хуан Веларде (ИСПАНИЯ)

Напомним, что Red Bull Air Race – это воздушные гонки самолётов, в основе которых лежит аэробатика - демонстрация фигур высшего пилотажа, ставшая прародителем новой спортивной дисциплины – авиа-слалома. Авиа-слалом представляет собой прохождение воздушной трассы с препятствиями за минимальное время, но это не просто соревнования в скорости, а то, что мы привыкли называть высшим пилотажем.

Red Bull Air Race - это не просто искуссное соревнование по аэробатике, а самая настоящая «воздушная Формула», частенько напоминающая полноценный спектакль. Данное сосредоточие адреналина является самым быстрым моторным чемпионатом в мире, а учитывая то, что проходит он в небе, а не на земле, необычайность его только увеличивается.

Несомненно, каждый, кто хотя бы ненадолго окунется в этот невероятный мир динамичного пилотирования, не вернётся оттуда без массы непередаваемых ощущений.

Фарида Расулова

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