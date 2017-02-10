Удивить привередливых ценителей экстримального спорта с каждым годом становится всё сложнее.

Искушённые самыми разными захватывающими спортивными действами, они ищут всё новые источники ярких эмоций, острых ощущений, запредельной скорости, азарта и потрясающих зрелищ.

А теперь представьте, что всё это можно найти в одном месте. Такого не может быть - скажете вы, и тогда мы предложим вам посмотреть Red Bull Air Race.

То, что предстанет вашему взору - это не просто искуссное соревнование по аэробатике, а самая настоящая «воздушная Формула», частенько напоминающая полноценный спектакль. Данное сосредоточие адреналина является самым быстрым моторным чемпионатом в мире, а учитывая то, что проходит он в небе, а не на земле, необычайность его только увеличивается.

Несомненно, каждый, кто хотя бы ненадолго окунется в этот невероятный мир динамичного пилотирования, не вернётся оттуда без массы непередаваемых ощущений.

Инициатором проведения гонок стала компания Red Bull, которая, судя по всему, ни разу об этом не пожалела, учитывая тот резонанс, который возымели соревнования, начиная с 2003 года. Тогда гонка была проведена в рамках австрийского авиашоу, но после оглушительного успеха почти сразу стала полноценной единицей авиаспорта и начала «путешествовать» по миру, принимая в свои ряды огромное количество верных почитателей.

Так что же такое Red Bull Air Race?

Прежде всего, это официальный чемпионат мира, признанный Международной федерацией авиаспорта (FAI). Воздушные гонки самолётов, в основе которых лежит аэробатика - демонстрация фигур высшего пилотажа, стали прародителями новой спортивной дисциплины – авиа-слалома. Авиа-слалом представляет собой прохождение воздушной трассы с препятствиями за минимальное время, но это не просто соревнования в скорости, а то, что мы привыкли называть высшим пилотажем.

Далее мы пройдемся по основным пунктам и составляющим Red Bull Air Race для того, чтобы предоставить вам максимально объёмную информацию.

Правила

Соревнования проходят на трассе протяженностью в 6 км и представляющей собой несколько, так называемых, «воздушных ворот», обозначенных пилонами, которые необходимо проходить на высоте 15 м. над поверхностью воды. Подробно о том, что такое пилоны мы расскажем ниже, а пока сосредоточимся на правилах, в которых они играют главенствующую роль.

По установленному регламенту пилоты поочередно выполняют заданную летную программу, где они должны на высокой скорости входить в повороты через «воздушные ворота» при том, что размах крыльев самолетов, участвующих в гонках, равен 8-ми метрам, а расстояние между пилонами — 13-ти. Тут то и начинается самое интересное: пилотам надо быть крайне осмотрительными с коварными конструкциями, из-за которых они в одно мгновение могут прекратить своё участие, так как любое прикосновение крыльев самолёта к пилонам карается дисквалификацией.

«Воздушные ворота» различаются по цвету, обозначающими то или иное задание. Так, синие «ворота» необходимо проходить в горизонтальном положении, красные проходят вертикально, а через три красных пилона, расположенных друг за другом, пилоты должны пролететь «змейкой».

«Небесные гонщики» обязаны преодолевать ворота в пределах длинны пилонов, то есть 20-ти метрах, но летать низко так же запрещено правилами из-за сильных перегрузок в 12G. Помимо этого, максимально допустимая скорость вхождения в первые ворота — 370 км/ч. После превышения скорости пилот не имеет права продолжать гонку.

Пересечения стартовой линии и линии финиша фиксируются в трехмерном пространстве специальными лазерными сенсорами, способными определять время с точностью до 0,001 с.

По итогу лучшим признается пилот, который прошёл трассу за меньшее время, допустив при этом минимальное количество ошибок.

Самолёты

Гоночные самолеты Air Race конструируются по последнему слову техники и ежегодно доводятся до совершенства лучшими инженерами в этом направлении. На самых высоких скоростях эти винтовые самолеты обеспечивают максимальную маневренность, обусловленную необычайной лёгкостью «железных птиц».

Правда, превышать эту самую лёгкость тоже нельзя – существует ограничение, где общий вес самолета с пилотом на борту должен составлять не менее 698 кг. В случаях, когда при послеполетном взвешивании вес самолета оказывается меньше заданной нормы, пилота незамедлительно дисквалифицируют.

Пилоты

Уникальные асы пилотирования – вот как коротко можно охарактеризовать гонщиков Red Bull Air Race. Ну а как иначе назвать людей, которые на маленьких быстрых самолетах соревнуются на скорости частенько превышающей 400 км/ч? Один лишь тот факт, что во всем мире выполнять подобное могут лишь несколько десятков человек – уже говорит сам за себя. Отчаянные смелые мастера своего дела они заставляют зрителей с замиранием сердца наблюдать за своими маневрами.

Хотелось бы особо отметить, что одним из пилотов Air Race является женщина –пятикратная чемпионка Франции по аэробатике Мелани Астле. С детских лет мечтавшая стать пилотом Мелани, шла к своему цели стремительно и верно, что в итоге привело ее в гонки Red Bull Air Race в классе Challenger, где состязаются менее опытные пилоты. В настоящее время за плечами Астле более 4000 часов лётного времени.





Инвентарь

Возвращаясь к пилонам отметим, что это не цельная конструкция, а сборка из девяти сегментов, имеющих разные прочностные характеристики. Самая верхушка, которую обычно гонщики задевают крыльями, выполнена из легкой ткани, в два раза легче бумаги.

Но пилоны - это не какие-то самодельные постройки, а специальное продуманные сооружения, с управляемой компьютером системой поддержки оптимального давления внутри.

Главное в конструкции пилонов заключается в том, что они стойко выдерживают напор морского ветра, не гнутся и не раскачиваются, но при этом, как мы уже указали выше, легко рвутся при прикосновении крыльев самолёта.

Многие зададутся вопросом что же происходит когда рвется пилон? Нет, гонки не останавливаются, как это было в 2003 году. Сейчас его заменяет оперативная группа, которая демонтирует порванный пилон и устанавливает новый. Последний рекорд такого демонтажа составил всего 90 секунд.

Сезон 2017 года

Сегодня в Абу-Даби стартует первый Red Bull Air Race этого года. 14 пилотов самой быстрой гоночной серии вновь постараются проявить всё свое мастерство и умение на скорости 370 км/ч и перегрузках до 10G.

​

Отметим, что сегодняшнюю квалификацию можно посмотреть пройдя по этой ссылке: https://www.redbull.tv/live/AP-1Q6TN3FZS1W11/red-bull-air-race

По завершении сегодняшней квалификации определится порядок самой «воздушной гонки», которая пройдет завтра и будет доступна в прямом эфире по той же ссылке (см. выше).

Действующий чемпион мира - немец Маттиас Дольдерер рассчитывает защитить свой титул, что прежде удавалось лишь англичанину Полу Боному. К слову, Пол после трех чемпионских титулов, теперь занялся комментаторской деятельностью.

В рамках Red Bull Air Race этап в Абу-Даби станет 75-м по счету, а восьмая, финальная гонка, пройдет в Индианаполисе – сердце мирового автоспорта.

Фарида Расулова