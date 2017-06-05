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Общество

Бакметрополитен на свое 50-летие запустил на линию юбилейный поезд – ФОТО – ВИДЕО 05.06.2017 13:48

Отмечающее в этом году свое 50-летие Бакинский метрополитен запустил на линию первый юбилейный поезд.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, тематическое оформление праздничной ливреи поезда посвящено 50-летию столичной «подземки».

«На составе снаружи и внутри нанесены праздничные логотипы Бакметрополитена, на головном вагоне - флаг Азербайджана, надписи «Полвека на службе». Поезд отличается своим дизайном, новой LED-системой освещения (светодиодной), электронной системой управления с мониторами в кабине машиниста, новыми электронными табло и т.д.», - подчеркнул Н.Пашаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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