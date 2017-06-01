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Общество
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Афган Мухтарлы арестован, ему предъявлено обвинение по трем статьям УК 01.06.2017 14:28

Генеральная прокуратура и Государственная пограничная служба Азербайджана обнародовали новую информацию о задержании Афгана Мухтарлы.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генпрокуратуры АР Эльдар Султанов, гражданин Азербайджана Афган Сабир оглу Мухтарлы (1974 года рождения) 29 мая около 22.40 был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы при незаконном пересечении государственной границы Азербайджана в Балакенском районе республики.

«При задержании Афган Мухтарлы пытался сбежать и оказал сопротивление пограничникам, применив силу, опасную для их жизни и здоровья. При обыске у него были обнаружены и изъяты 10 тысяч евро наличными, пластиковая карта Bank of Georgia ekspress и другие вещи.

По факту Следственным управлением Государственной пограничной службы возбуждено уголовное дело по статьям 318.1 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики»), 206.1 («Контрабанда») и 315.2 («Сопротивление или применение насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие», - подчеркнул Э.Султанов и отметил, что А.Мухтарлы арестован по решению Сабаильского районного суда Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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