Генеральная прокуратура Азербайджана внесла ясность в вопрос задержания Афгана Мухтарлы.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генпрокуратуры АР Эльдар Султанов, А.Мухтарлы 29 мая около 22.40 был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы при незаконном пересечении государственной границы Азербайджана в Балакенском районе республики.

«При задержании Афган Мухтарлы оказал сопротивление пограничникам. Он был задержан в административном порядке, при обыске у него была обнаружена и изъята крупная сумма денег наличными и другие вещи.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - подчеркнул Э.Султанов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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