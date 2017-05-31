Генеральная прокуратура Азербайджана внесла ясность в вопрос задержания Афгана Мухтарлы.
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генпрокуратуры АР Эльдар Султанов, А.Мухтарлы 29 мая около 22.40 был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы при незаконном пересечении государственной границы Азербайджана в Балакенском районе республики.
«При задержании Афган Мухтарлы оказал сопротивление пограничникам. Он был задержан в административном порядке, при обыске у него была обнаружена и изъята крупная сумма денег наличными и другие вещи.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - подчеркнул Э.Султанов.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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