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Общество

Стали известны новые подробности гибели в Баку пассажира, выпавшего из автобуса 31.05.2017 10:28

Стали известны новые подробности гибели в Низаминском районе Баку пассажира автобуса.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, житель столицы Джумшуд Хагвердиев выпал из открытой двери автобуса марки Daewoo (госномер 10-TF-978) маршрута №81, за рулем которого находился водитель Джаваншир Мамедов, и через два дня скончался в больнице от полученных травм.

В связи с этим осуществляющий пассажироперевозки на маршруте №81 предприниматель Фикрет Мамедов и водитель Джаваншир Мамедов были вызваны в БТА, где написали объяснительные.

В них они указали, что пассажир Дж.Хагвердиев выпал из автобуса, когда тот стоял на остановке. Произошло это во время того, как Хагвердиев пытался уступить дорогу на ступеньках автобуса другому пассажиру, но потерял равновесие и упал. Информация о том, что пассажир выпал с автобуса во время движения из-за открытых дверей, недостоверна.

Водитель также подчеркнул, что незамедлительно вызвал «Скорую помощь» и сообщил о случившемся в полицию.

По факту Управление полиции Низаминского района Баку проводит расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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