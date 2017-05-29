Один из пассажиров автобуса 81-го маршрута в Баку выпал из открытой двери. Инцидент завершился летальным исходом.

Как сообщает агентство АПА со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, инцидент произошел в пятницу, 26 мая, в Низаминском районе Баку, на улице Р.Рустамова.

Пассажир Джумшуд Хагвердиев выпал из открытой двери движущегося автобуса марки Daevoo, за рулем которого находился водитель Джаваншир Мамедов.

Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу, где вследствие полученных травм скончался в воскресенье, 28 мая.

Елена Остапенко