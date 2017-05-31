В Баку Lexus протаранил два автомобиля, есть пострадавшие - ВИДЕО

В связи с дачным сезоном ряд автобусных маршрутов Баку продлевается до пляжей – СПИСОК - КАРТА

В парламенте порекомендовали гражданам внимательно читать документ при получении кредита



Граждане должны внимательно читать документ, который подписывают при взятии кредита из банка, в случае возникновения проблем – обращаться в суд.

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Какая погода ожидается в июне в Азербайджане?

Лучшие мгновения весны в объективе азербайджанских фотографов – ФОТО



Недавно в Азербайджанском национальном музее искусств открылась выставка пейзажной фотографии

1 июня в Баку и на Абшероне тепло, но возможен дождь