В связи с началом дачного сезона 9 автобусных маршрутов Баку с четверга, 1 июня, продлеваются до пляжей и дачных массивов.
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, продлены маршруты:
№107 - продлен от станции метро «Кероглу» до пляжа поселка Бузовна;
№108 - продлен до дачных поселков Горадил и Фатмаи;
№ 134 - продлен до дачных поселков Горадил и Фатмаи;
№141 – продлен до пляжа «Приморск» в поселке Мардакян;
№172 – продлен от станции метро «Кероглу» до пляжа поселка Бильгя;
№173 – продлен до пляжа поселка Пиршаги;
№179 - продлен до санатория «Гызылгум»;
№189 – один автобус этого маршрута выделен для поездок в дачный поселок Лахиш в поселке Нардаран;
№210 - продлен до дачного поселка Тюркан.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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