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Общество

В связи с дачным сезоном ряд автобусных маршрутов Баку продлевается до пляжей – СПИСОК - КАРТА 31.05.2017 16:31

В связи с началом дачного сезона 9 автобусных маршрутов Баку с четверга, 1 июня, продлеваются до пляжей и дачных массивов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, продлены маршруты:

№107 - продлен от станции метро «Кероглу» до пляжа поселка Бузовна;

№108 - продлен до дачных поселков Горадил и Фатмаи;

№ 134 - продлен до дачных поселков Горадил и Фатмаи;

№141 – продлен до пляжа «Приморск» в поселке Мардакян;

№172 – продлен от станции метро «Кероглу» до пляжа поселка Бильгя;

№173 – продлен до пляжа поселка Пиршаги;

№179 - продлен до санатория «Гызылгум»;

№189 – один автобус этого маршрута выделен для поездок в дачный поселок Лахиш в поселке Нардаран;

№210 - продлен до дачного поселка Тюркан.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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