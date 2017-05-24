Азербайджанские студенты получат возможность подготовиться к обучению в Румынии, не выезжая из Баку

В Азербайджанском университете языков с 2017/2018 учебного года появится возможность изучать румынский язык на факультативной основе благодаря созданию здесь Центра румынского языка.

Преподавать в новом центре будет профессор из Румынии, который прибудет в Баку уже к началу нового учебного года. Для тех, кто желает продолжить обучение в румынских университетах, открытие нового Центра позволит пройти подготовку, не выезжая из родного города.

Изучение румынского языка в Баку стало возможным благодаря подписанному меморандуму о взаимопонимании между Азербайджанским университетом языков и Институтом румынского языка при Министерстве образования Румынии. Подписание состоялось в среду, 24 марта, в Баку в рамках первого румыно-азербайджанского Межуниверситетского форума.

Все необходимые научно-академические материалы Центру предоставит один из ведущих румынских вузов – Университет Бабеш-Бойяи, в котором действует 21 факультет и обучаются более 40 тысяч студентов.

Всего в Баку в рамках Форума было подписано четыре меморандума о взаимопонимании. Среди них также соглашения между Бакинской высшей школой нефти и румынским Университетом нефти и газа, между Университетом ADA и бухарестской Национальной школой политических и административных знаний, между Азербайджанским институтом физической культуры и румынской Академией имени Штефана чел Маре.

Межуниверситетский форум проходит в Баку 24 и 25 мая в Университете ADA. Румынская сторона представлена специалистами Министерства образования и 10 ведущих университетов. Возглавляет делегацию заместитель министра образования Румынии Гигель Параскив (Gigel Paraschiv).

В интервью журналистам он отметил, что форум призван стать лишь первым шагом в стремлении двух сторон расширять сотрудничество в сфере образования. В этом направлении он видит большой потенциал и обоюдную заинтересованность.

«Большим преимуществом румынских университетов является высокое качество образования, гибкая академическая программа, признание дипломов румынских университетов на мировом уровне, а также финансовая привлекательность», - сказал Гигель Параскив и отметил, что в настоящее время в Румынии обучаются 50 студентов из Азербайджана, пять из которых получают стипендию от румынского правительства.

На повестке дня Межуниверситетского форума в Баку – вопросы реформирования образования в обеих странах, реструктуризация высшего образования в соответствии с нуждами все более конкурентной международной среды, а также проблемы адаптации к требованиям современного рынка труда.

Замминистра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов, выступая на форуме, отметил, что Азербайджан проходит период модернизации всей образовательной системы и заинтересован в заимствовании опыта ведущих европейских университетов, имеющих долгую историю.

Проведение первого румыно-азербайджанского Межуниверситетского форума в Баку приурочено к 25-летию установлению дипломатических отношений между двумя странами, отметил, в свою очередь, посол Румынии в Азербайджане Дан Ианку.

К концу дня в ADA будет открыта студенческая ярмарка, на которой 10 румынских университетов предоставят информацию о своих образовательных программах и возможностях обучения для иностранных студентов. Во второй день форума состоятся отдельные встречи между представителями университетов обеих сторон.

Елена Остапенко, Э.Т.