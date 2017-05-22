В Баку состоится первый совместный университетский форум между Азербайджаном и Румынией, который приурочен к 25-летию сотрудничества двух стран.

Об этом в понедельник сообщили в посольстве Румынии, которое выступило инициатором проведения мероприятия.

Форум пройдет 24–25 мая в Университете ADA. Ожидается участие в нем заместителя министра образования Румынии Гигель Параскив (Gigel Paraschiv), а также глав 10 ведущих высших учебных заведений страны.

В среду, 24 мая, состоятся встречи между представителями министерств образования и университетов Румынии и Азербайджана. На повестке дня – вопросы реформирования образования в обеих странах, реструктуризация высшего образования в соответствии с нуждами все более конкурентной международной среды, а также проблемы адаптации к требованиям современного рынка труда.

К концу дня в ADA будет открыта студенческая ярмарка, на которой 10 румынских университетов предоставят информацию о своих образовательных программах и возможностях обучения для иностранных студентов.

В четверг, 25 мая, состоятся отдельные встречи между представителями университетов с обеих сторон.

Двухдневный форум планируется завершить подписанием ряда межуниверситетских соглашений, которые откроют дорогу к укреплению сотрудничества, в частности, мобильности студентов и преподавательского состава между университетами Азербайджана и Румынии.

Елена Остапенко, Э.Т.