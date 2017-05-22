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Общество

О закрытии дорог, изменении путей следования и графика работы автобусов в связи с закрытием Исламиады – СПИСОК – ФОТО 22.05.2017 10:44

Сегодня вечером, 22 мая, в Баку, на Олимпийском стадионе состоится торжественная церемония закрытия IV Игр исламской солидарности.

Для обеспечения удобства многочисленных зрителей этого грандиозного спортивного мероприятия некоторые дороги столицы закрыты для движения транспорта, а также изменены пути следования и время работы 29 автобусных маршрутов.

Учитывая большую актуальность этой темы, 1news.az подробно расскажет о том, какие дороги выбирать, чтобы, по возможности, избежать пробок, и как воспользоваться общественным транспортом.

Начнем с того, что сегодня со второй половины дня и до конца церемонии закрытия Исламиады будет полностью ограничено движение автотранспорта на проспекте Гейдара Алиева, на участке от пересечения с проспектом Бабека до Сабунчинской дорожной развязки. На этот период также будет полностью ограничено движение на проспекте Нефтяников, от круга Азнефть до улицы Юсифа Сафарова, а также на самой ул.Ю.Сафарова на всем ее протяжении (от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Бабека).

Сегодня также не работает транспортный хаб у станции метро «Кероглу». Как сообщил  1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, все автобусы, конечной остановкой которых была станция метро «Кероглу», перенаправлены на другие остановки.

«Автобусные маршруты №№54, 62, 107, 131, 172 и 173 через поселок Бакиханова направлены на конечную остановку – станцию метро «Нефтчиляр».

Автобусные маршруты №№139, 148, 163, 166, 184, 198, 204, 216, 214 и 217 через поселок Бакиханова направлены на конечную остановку – станцию метро «Гара Гараев».

Автобусные маршруты №№101, 136, 150, 160, 171 и 187 через бетонную трассу Зых – Международный аэропорт Гейдар Алиев направлены на конечную остановку – станцию метро «Ази Асланов».

Кроме того, сегодня с 17:00 не будут действовать автобусные маршруты BakuBus №№1 и 13.

Конечной остановкой маршрута №2 с 16:00 станет сквер у памятника Самеду Вургуну.

Конечной остановкой маршрута №4 станет станция метро «28 Мая».

Конечной остановкой маршрута №5 с 16:00 станет станция метро «28 Мая».

Конечной остановкой маршрутов №№21, 32 и 46 с 16:00 станет станция метро «Хатаи».

Конечной остановкой маршрута №125, двигающегося от Локбатана в центр Баку, с 16:00 станет круг Азнефть.

Кроме того, экспресс-маршрут H1 от станции метро «28 Мая» в Международный аэропорт Гейдар Алиев будет ехать по бетонной трассе Зых-Аэропорт через проспект Нобеля», - отметил М.Агаев.

В связи с Исламиадой сегодня также частично ограничено движение по:

- Улицам Ибрагимпаши Дадашева, Сулеймана Сани Ахундова и Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку.

- Улицам Сулеймана Рустама, Хана Шушинского, Аббаса Саххата, Джалила Мамедкулизаде и Мустафы Топчибашева в Насиминском районе Баку.

В качестве объездных дорог водителям рекомендуется воспользоваться улицами Самеда Вургуна, Ханифы Алескерова, проспектом Азадлыг.

Итак, как мы видим, список изменений, внесенных в транспортно-дорожную систему в связи с Исламиадой, достаточно велик, но все эти временные трудности уже подходят к концу. А грандиозное спортивное событие, за которым мы наблюдали последние 10 дней, запомнится всем нам настоящим праздником спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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