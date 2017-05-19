Сегодня нас обрадовал прекрасной новостью отец шестилетнего Мухаммеда Фуад Аллахвердиев.

«Спасибо вам! Ваша публикация о моем сыне вызвала большой резонанс, и самое главное, что откликнулся Nargis Fund, который берет на себя все дополнительные расходы, связанные с лечением Мухаммеда. Я не знаю, как благодарить своих соотечественников за отзывчивость. Я благодарен редакциям порталов, опубликовавшим наш призыв о помощи, я благодарен родным и близким, друзьям и знакомым. Со словами поддержки мне звонили из ряда стран, даже из Сибири. Помощь и поддержка приходили отовсюду. Хвала Аллаху за то, что вы есть!!! Спасибо ВАМ!» - написал Ф.Аллахвердиев.

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По его словам, Nargis Fund уже сделал запрос в стамбульские клиники и в ближайшее время Мухаммеда отвезут в Стамбул, где его уже будут ждать представители Фонда. Фуад Аллахвердиев благодарит от души всех сотрудников Nargis Fund за доброту и участие.

Мы также связались с операционным менеджером Nargis Fund Лалой Халиловой.

- Мы узнали о маленьком Мухаммеде из публикации на 1news.az и сразу решили как-то помочь семье мальчика. Мы посоветовались с заместителем исполнительного директора Фонда Нармин Алиевой и стали искать пути разрешения ситуации. Сначала мы связались с той клиникой, с которой контактировал Ф.Аллахвердиев, но параллельно стали искать другие варианты. Наша задача была найти самого лучшего нейрохирурга, который сможет гарантировать благоприятный исход операции и последующего лечения. В результате мы нашли такой вариант, и уже в понедельник Фуад вместе с сыном вылетает в Стамбул, где его уже будет ждать Нармин ханум, - рассказала Л.Халилова.

Мы также выражаем благодарность Nargis Fund, его учредителю Ульвие Махмудовой за внимание и помощь. А также благодарим всех откликнувшихся за неравнодушие. Спасибо! Действительно, главное богатство нашей страны – это ЛЮДИ.

Натали Александрова