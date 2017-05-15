Мухаммеду - шесть с половиной лет. И всего на 17 дней меньше он живет без постоянных таблеток, процедур, операций. И на четыре с половиной года меньше без страшных эпилептических приступов, страшных и частых – у ребенка они случаются до 200 раз в сутки. А врачи разводят руками и не могут поставить точный диагноз…

В редакцию обратились родители Мухаммеда, которые уже отчаялись вылечить своего любимого сына в Азербайджане и обратились за помощью к турецким врачам, которые не только настаивают на срочном обследовании Мухаммеда, но и – и это главное! – дают гарантию его выздоровления.

- Мы лечим Мухаммеда с того дня, как ему исполнилось всего 17 дней, - рассказывает отец мальчика Фуад Аллахвердиев. - У него тогда резко поднялась температура, мы вызвали «Скорую помощь», и врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Кроме того, анализ крови показал повышенный билирубин. Мы отвезли Мухаммеда в ОМД, но там после обследования врачи поставили диагноз «гидроцефалия» и сказали самое страшное, что мы могли услышать: «Ваш ребенок – не жилец». Не желая мириться с таким приговором, мы отвезли сына в Иран, где ему сделали операцию (поставили шунт), и после этого в течение двух лет Мухаммед чувствовал себя хорошо.

А в два года у него случился первый эпилептический приступ. Мы отвезли его на обследование, которых за прошедшие годы было немало. Моему сыну прописывали самое разное лечение, какие только лекарства, таблетки он не принимал, через какие только процедуры не прошел. Но его состояние не улучшается – приступы все такие же частые… У меня разрывается сердце, когда я смотрю на своего сына и понимаю, что ничего не могу сделать в данный момент, чтобы облегчить его страдания. Мой бедный малыш даже перестал ходить – ползает, чтобы меньше травмироваться во время очередного приступа. Он уже понимает, что не может эти приступы предвидеть, не может с ними справляться… Когда я провожаю его сестру- двойняшку на занятия, он говорит: «Папа, я хочу в синюю школу!». Почему-то у него представления о школе именно такие, и я надеюсь, что когда он выздоровеет, я исполню эту его мечту. Просто попрошу покрасить стены класса в синий цвет… Или… не знаю, но я что-нибудь придумаю. Я все готов сделать для него. Он ведь сейчас просто мечтает жить, как все дети. Просто жить! – голос Фуада срывается…

По словам Ф.Аллахвердиева, они решили обратиться за помощью к турецким врачам.

- Я обращался к друзьям, и представители клиники MEDIPOL сами вышли на меня. Они берутся за обследование, лечение и, вероятно, операцию Мухаммеда. Но нам необходимо для этого 22,833 доллара (проформа из клиники прилагается). В эту сумму входит все: обследование, лечение, возможная операция. Я консультировался с разными врачами из Турции, и все говорят одно и то же: возможная причина такого состояния сына в том, что возникли проблемы с установленным шунтом. Что конкретно происходит и в чем причина ухудшения его состояния покажет только тщательное обследование. Врачи также сразу сказали, что, поскольку сыну опасно часто летать или ездить на дальние расстояния, мы должны приготовиться к долгосрочному лечению в Турции. То есть, если мы соберем деньги, то уже поедем туда до, я надеюсь, полного выздоровления Мухаммеда. По крайней мере, именно турецкие врачи дали мне на это гарантию. Вопрос сейчас только в деньгах. Поверьте, я не обращался бы за помощью, если бы у меня была возможность собрать эту сумму самому. Но, увы. За эти шесть с половиной лет мы потратили огромные деньги на врачей. Но сейчас появилась надежда, и я очень прошу помочь нам обратить ее в веру. Я очень прошу помочь нам вылечить Мухаммеда. Я очень хочу исполнить его мечту – отвести в его Синюю школу…– говорит Ф.Аллахвердиев.

Мы также присоединяемся к просьбе Фуада Аллахвердиева и просим всех неравнодушных людей помочь родителям Мухаммеда собрать нужную для его лечения сумму.

Ниже мы публикуем скрины медицинских документов и банковские реквизиты.

Контакты: (050) 780-00-03 (Фуад, отец Мухаммеда)

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова