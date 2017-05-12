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Общество
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Верховный суд России может принять решение в связи с отменой регистрации ВАК 12.05.2017 15:20

15 мая этого года в Верховном суде России состоится процесс по иску Министерства юстиции РФ об отмене регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК).

Как сообщает АПА, по полученной из российских источников информации, на суде ожидается принятие решения  в связи с отменой регистрации ВАК.

Ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста АПА сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации: «Во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

ВАК был создан в 2001 году.

1news.az

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