«Убийцу на Порше» могут отправить в тюрьму по достижении им совершеннолетия - ФОТО

«Подросток на «Порше» насмерть сбил мать двоих детей» - эта новость о ДТП со смертельным исходом, совершенным несовершеннолетним жителем Баку Агали Фараджли, стала одной из самых обсуждаемых в обществе тем, вызвавшей большой резонанс.

И это вполне понятно – каждый из нас невольно примерил эту трагедию на себя, внутренне ужаснувшись тому, что несовершеннолетний молодой человек, сев за руль дорогого авто, может погубить человека, сделать сиротами двух малолетних детей и, как считают некоторые, избежать сурового наказания.

При этом общество первоначально оказалось неверно информировано, когда ряд СМИ со ссылкой на отца Агали – бизнесмена Физули Фараджова – утверждал, что его сыну 14 лет, и эта информация была распространена так широко, что все в нее поверили.

Между тем, как сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Баку, А.Фараджли – 2001 года рождения, ему 15 лет (должно исполниться 16). Да, в плане ответственности это ничего не меняет, он все равно несовершеннолетний. Однако стоит отметить, что стиль жизни этого юнца явно не соответствовал ни 14, ни 15-летнему возрасту. Судя по хвастливо выставляемым им самим в соцсетях фото, он кутил ночи напролет, сорил деньгами, был завсегдатаем ночных клубов и катался на отцовском «Порше» как на своем собственном…

Впрочем, это уже разговор о моральном облике нашего антигероя, и юридически сути дела это, повторюсь, не меняет. Ведь, согласно законодательству (статья 20 Уголовного кодекса Азербайджана «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность»), уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

То, что Агали Фараджли не достиг совершеннолетия на момент ДТП, освобождает его от уголовной ответственности, но не от ответственности вообще. И этот вопрос, кстати, был одним из самых обсуждаемых в обществе, а 1news.az, в частности, посвятил этому отдельную статью.

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Не обошли вниманием данную тему и пользователи соцсетей.

Реакция официальных структур на это общественное возмущение последовала и оказалась однозначной. Согласно заявлению Бакинской городской прокуратуры и полиции Баку, «ввиду того, что малолетний водитель не достиг возраста, предполагающего привлечение к уголовной ответственности, будут приняты соответствующие меры по его размещению в специальное воспитательно-исправительное учреждение закрытого типа».

Тут необходимо пояснить, что конкретно подразумевает эта формулировка, а подразумевает она Воспитательное учреждение Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

Это учреждение, специализирующееся на изоляции от общества совершивших правонарушения несовершеннолетних, расположено в Хатаинском районе Баку, рядом со знаменитой «женской колонией», и представляет собой ту же тюрьму с решетками и колючей проволокой. Но тут режим, куда как более мягкий, чем в колониях общего режима для взрослых, охрана вооружена не автоматами, а дубинками, есть полноценная средняя школа, чтобы подростки не прерывали обучение, имеются спортивная площадка, футбольное поле и т.д. И лишь после 18 лет совершившего правонарушение подростка могут отправить отсюда в колонию для взрослых.

То, сколько пробудет в Воспитательном учреждении Агали Фараджли, будет решать суд (вероятнее всего, Сабунчинский, так как именно в этом районе, в поселке Бакиханова и произошло смертельное ДТП). Ему, напомню, инкриминируется статья 263.2. («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Вторая статья обвинения – 264-я («Оставление места дорожно-транспортного происшествия») - предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Но, как заявила 1news.az известный адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджана Ирада Джавадова, в нашем случае речь идет о непредумышленном наезде на пешехода. «Агали Фараджли суд осудит, но приговор ему вынесут более мягкий, чем взрослому человеку за аналогичное правонарушение. В частности, суд может посчитать, что в силу возраста он не отдавал себе отчета в последствиях своих поступков. Плюс наличие смягчающих обстоятельств – юный возраст, ранее он не привлекался к ответственности (отсутствие судимостей), под воздействием алкоголя и наркотиков в момент ДТП, как следует из официальных данных, не был, находится на иждивении родителей и т.д.», - отметила И.Джавадова.

Итак, степень наказания Агали Фараджли установит суд, как и полагается в правовом государстве.

А как же отец юноши – бизнесмен Ф.Фараджов, какое наказание ждет его?

Как заявили 1news.az в Бакинской городской прокуратуре и полиции Баку, принято решение о применении в отношении Ф.Фараджова административной меры наказания за разрешение управлять автомобилем лицу, не обладающему правом вождения транспортным средством (согласно статье 335.3 Кодекса административных правонарушений).

Звучит сурово… Но давайте посмотрим, что именно ждет бизнесмена. Итак, открываем кодекс и читаем, что для физических лиц данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 180 манатов – именно такое наказание и ждет Физули Фараджова…

На месте 24-летней Хаялы Мамедовой мог оказаться любой из нас, посмевший переходить дорогу «невовремя», когда по ней несся на отцовском «Порше» юный кутила, в свои 15 лет благодаря отцу имеющий столько материальных благ. Но роскошная жизнь в отрыве от реальности до добра не доводит, хотя порой, чтобы это понять, должна произойти трагедия.

И здесь справедливо будет указать, что огромная моральная ответственность за случившееся ложится на отца подростка, Физули Фараджова, очевидно, так и не сумевшего четко объяснить своему отпрыску, что машина – это не только дорогая, роскошная игрушка, чтобы «показать себя» на дорогах, но и источник смертельной опасности, даже орудие убийства, если ее не управлять правильно.

Мы же надеемся, что эта трагедия станет если не уроком, то хотя бы предостережением для других беспредельщиков на дорогах, которые думают, что дорогой автомобиль, красивый номер и деньги - это индульгенция на все случаи жизни...

Тимур Рзаев

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