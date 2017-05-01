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Общество

В центре Баку установлены новые знаки – ФОТО – КАРТА 01.05.2017 16:43

Установлены новые знаки на перекрестке улицы Самеда Вургуна с улицей Физули в Насиминском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в Дорожной полиции Баку, автомобилям, двигающимся по улице С.Вургуна от «Тязя базара» вниз, на этом перекрестке с двух правых полос разрешен поворот направо (на ул.Физули, в сторону Бешмяртябя), а с двух левых – движение прямо (в сторону Дворца Гейдара Алиева).

Водителям рекомендуется учитывать это при движении.

Отметим, что около бывшей больницы №4 дежурят патрули Дорожной полиции, которые выписывают штрафы не знающим об изменениях в движении в этом районе водителям.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО автора

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