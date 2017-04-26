Изменена схема движения автотранспорта на улице Самеда Вургуна, расположенной в Насиминском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в Дорожной полиции Баку, автомобилям, двигающимся по улице Шамси Бадалбейли от круга Бешмяртябя (у памятника Физули) вдоль Зимнего бульвара в сторону железнодорожного вокзала, запрещен поворот налево и последующее движение прямо на перекрестке с улицей С.Вургуна (у Дворца Гейдара Алиева).

«Водители на этом перекрестке могут двигаться или прямо по ул.Ш.Бадалбейли (в сторону вокзала) или же сделать разворот и выехать на ул.Физули (в сторону Бешмяртябя).

Тех же, кто поворачивает на перекрестке налево и едет прямо (наверх, в сторону Тязя базара), ждет административное наказание – штраф», - подчеркнули в полиции.

Отметим, что около бывшей больницы №4 уже дежурят патрули Дорожной полиции, которые выписывают штрафы не знающим об изменениях водителям.

С изменениями на перекрестке можно ознакомиться на представленной ниже карте.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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