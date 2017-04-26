USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
Общество

Изменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТА 26.04.2017 18:20

Изменена схема движения автотранспорта на улице Самеда Вургуна, расположенной в Насиминском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в Дорожной полиции Баку, автомобилям, двигающимся по улице Шамси Бадалбейли от круга Бешмяртябя (у памятника Физули) вдоль Зимнего бульвара в сторону железнодорожного вокзала, запрещен поворот налево и последующее движение прямо на перекрестке с улицей С.Вургуна (у Дворца Гейдара Алиева).

«Водители на этом перекрестке могут двигаться или прямо по ул.Ш.Бадалбейли (в сторону вокзала) или же сделать разворот и выехать на ул.Физули (в сторону Бешмяртябя).

Тех же, кто поворачивает на перекрестке налево и едет прямо (наверх, в сторону Тязя базара), ждет административное наказание – штраф», - подчеркнули в полиции.

Отметим, что около бывшей больницы №4 уже дежурят патрули Дорожной полиции, которые выписывают штрафы не знающим об изменениях водителям.

С изменениями на перекрестке можно ознакомиться на представленной ниже карте.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

На одном из центральных бульваров Баку строится новый разворот для автомобилей - ФОТО

Расширена проезжая часть одной из центральных улиц Баку – ФОТО

3516количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуПостоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоИлькин Гасани поделился в Сети трогательной фотографией со своей свадьбы – ФОТОЕдва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕОНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТОВ Баку возник пожар в ряде домовАнна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТОНемусульманин: Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда – ФОТОХакер залил гей-порно на страницы сотен сторонников ИГИЛ

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 апреля19:29 Переодетый в девушку студент выиграл конкурс нижнего белья – ФОТО19:12 Летом в Баку будет заложен фундамент нового фармзавода19:00 Книги Али Гасанова: от трагедии Ходжалы к решению нагорно-карабахского конфликта18:50 52-летняя Моника Беллуччи обнажилась для Vanity Fair и рассказала о своем возрасте – ФОТО18:48 Узбекский тракторист заработал полмиллиона долларов, прикинувшись врачом18:20 Изменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТА18:12 В Баку обсудили начало переговоров по партнерскому соглашению между Азербайджаном и ЕС18:04 В Стамбуле взорвался автомобиль со студентами: есть раненые – ФОТО – ВИДЕО17:56 Курс маната к доллару на четверг, 27 апреля17:48 «Нефтчи» - «Карабах» доверили новоиспеченному рефери ФИФА17:40 Али Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима17:32 Едва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕО17:30 Советник президента Фонда «Сколково» о том, как заработать в кризис17:24 Саудовский министр подарил Президенту Ильхаму Алиеву фрагмент покрывала священной Каабы - ФОТО17:16 Фотоработы Бахрама Багирзаде заняли второе место в конкурсе, приводимом National Geographic Россия - ФОТО