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Общество

В США жену азербайджанского дипломата обвиняют в воровстве 27.04.2017 11:33

В США супруга азербайджанского дипломата пыталась выйти из одного из нью-йоркских универмагов Marshalls, спрятав на дно детской коляски товары на сумму $188,88.

Как сообщает New York Daily News, на попытке воровства попалась 29-летняя Мехрибан Джабраилова - жена первого секретаря посольства Азербайджана в США, 32-летнего Фарида Джабраилова.

Как заявила подозреваемая прибывшим на место происшествия  полицейским, «она обладает дипломатической неприкосновенностью». После того как полиция подтвердила личность и дипломатический статус Мехрибан Джабраиловой, ее отпустили, сообщает NY Daily News. 

Нью-йоркская полиция связалась в связи с инцидентом с Госдепартаментом США, который вправе лишить дипломатического иммунитета лиц в подобных случаях.

На момент публикации статьи ответа из Госдепа не поступило. Также изданию не удалось связаться с самой Мехрибан Джабраиловой. Менеджер универмага Marshalls отказался комментировать ситуацию.

NY Daily News отмечает, что полиция имеет право добиваться аннулирования дипломатического иммунитета, чтобы начать судебное разбирательство, хотя, как правило, это делается в том случае, если произошло более серьезное преступление. 

«Ничего такого не было», - сначала заявил супруг подозреваемой изданию NY Daily News. Однако затем добавил: «Извините, я не знал об этом».

NY Daily News пишет, что нынешний случай не первый. В январе суданский дипломат Мохаммад Абдалла Али был взят под стражу, после того как, предположительно, приставал к женщине в трамвае в центре города. Он также был освобожден после подтверждения его статуса дипломатической неприкосновенности.

Елена Остапенко, Э.Т.

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