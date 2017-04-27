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Общество

Ликвидирован круг «Бешмяртябя» - ФОТО 27.04.2017 16:31

В рамках работ по благоустройству, проводимых вокруг Азербайджанского государственного академического драматического театра и мечети «Тезе пир», был ликвидирован круг «Бешмяртябя».

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, площадь  круга присоединена к территории парка.

В связи с этим с сегодняшнего дня ограничен въезд на этот круг с проспекта Азербайджана.

Автотранспортные средства могут продолжить свое движение, используя новый поворот, созданный на пересечении с улицей Самеда Вургуна.

Напомним, что 1news.az подробно осветил все масштабные изменения, предусмотренные в рамках реконструкции территории бывшей «Советской» в материале «Реконструкция «Советской» меняет облик столицы: Подробности масштабных изменений на дорогах Баку – ФОТО – ВИДЕО».

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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