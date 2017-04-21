В Баку интенсивно ведутся работы по строительству новой станции метро.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев, в 2018 году будет открыта станция метро, строящаяся в Насиминском районе Баку, на перекрестке улиц Джейхуна Салимова (бывшей ул.Папанина) и Абдулвахаба Саламзаде.

«Это - очередная станция новой «фиолетовой» ветки Бакметрополитена, которая расположена около военного госпиталя», - заявил Н.Пашаев.

Отметим, что первые две станции «фиолетовой» ветки - «Автовокзал» и «Мемар Аджеми-2» - были сданы в эксплуатацию 19 апреля 2016 года.

Тимур Рзаев, Э.Т.