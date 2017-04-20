Законопроект «О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» был обсужден на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

Как сообщает 1news.az, выступившая на заседании вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова указала, что подготовка законопроекта вытекает из внесенных изменений в Конституцию.

«В Конституции указано, что на законодательном уровне должны быть определены правила этического поведения депутатов», - сказала она.

По ее словам, во многих странах мира есть законы, регулирующие деятельность членов парламента, руководителей соответствующих государственных структур, представителей муниципалитетов, государственных служащих.

«Главная цель законопроекта - повышение прозрачности и эффективности деятельности депутатов», - сказала она, указав, что данный законопроект был подготовлен с учетом международной практики и парламентских традиций Азербайджана.

Согласно предложенной статье, депутаты не должны голосовать вместо своих коллег, задаваемые ими вопросы и сделанные предложения должны касаться установленной повестки дня. В ходе выступления депутат должен с уважением относиться к другим, не должен выражать свою позицию угрозой и другими насильственными действиями.

В ходе заседаний депутаты не должны перебивать выступающих, вмешиваться и использовать грубые выражения во время выступлений.

Эльшан Рустамов, Г.Р.