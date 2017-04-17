Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на данный момент проводят разбирательство на месте вырубки деревьев на улице Мазаира Рустамова в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку (у 34-го отделения полиции, близ средней школы №138).

Как сообщили 1news.az в министерстве, общественность будет проинформирована об итогах разбирательства.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров АР, посвященном итогам социально-экономического развития республики в первом квартале 2014 года и предстоящим задачам, заявил, что «вырубать деревья – это бессовестно, это позор, это преступление».

Тимур Рзаев, Э.Т.

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11:33

На улице Мазаира Рустамова в поселке Ахмедлы Хатаинского района Баку (у 34-го отделения полиции, близ средней школы №138) вырублены деревья.

Как сообщили 1news.az обратившиеся к нам в редакцию жители близлежащих домов, деревья были уничтожены в расположенном в жилом квартале парке, который был ликвидирован с целью строительства на его месте новостройки.

Жители обратились в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, которое начало разбирательство по факту уничтожения кипарисов и елей.

Тимур Рзаев, Э.Т.