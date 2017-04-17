«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО

Программа Первого канала российского телевидения «Мужское / Женское» посвятила выпуск от 14 апреля трагедии в метро Санкт-Петербурга.

На передачу «#Питердержись» были приглашены и наши соотечественники – родные и близкие жертвы чудовищного теракта в питерском метро – юной Дильбары Алиевой и получившего при взрыве многочисленные ранения Заура Велиева.

«Я понял, что это не сон»

«Машинист сказал: «Осторожно, двери закрываются». Я просто машинально повернул голову в сторону выхода и увидел это животное, которое в итоге взорвало наш вагон, - рассказывает в сюжете сам Заур, лечение которого пока еще продолжается. – Прогремел резкий взрыв. Люди кричат там, кто-то просит помощи. Я начал осознавать, что это произошло в действительности, это не сон».

Он говорит, что его до сих пор мучают боли: «Ребра болят до сих пор, так как они сломаны. Я до конца не могу вдохнуть. Травма ноги. Я думаю, что с Божьей помощью пойду на поправку».

Приглашенная в студию мама Заура – Кифаят Велиева рассказала, что узнала о произошедшем после звонка сына.

Она сказала, что он спустился в метро, потому что спешил отправить деньги сестре в Баку: «Внука моего оперировали – удалили почку, и он [Заур] постоянно ему помогал».

«Мой брат является гордостью Азербайджана, также гордостью России. Он – моя гордость», - сказала в свою очередь сестра Заура – Ламия ханум. Она говорит, что у нее сейчас очень тяжелое положение, и в этот трагический день брат как раз шел, чтобы отправить ей деньги – у ее маленького сына нет одной почки и нужна еще операция на второй.

Читайте по теме:

Еще одна трагедия в семье жертвы теракта в Санкт-Петербурге Заура Велиева - ФОТО

«Поэтому я постоянно себя виню, потому что это я виновата в том, что если бы этот день в этот момент он не пошел бы отправить мне деньги, то такого бы с ним не случилось, - продолжает Ламия ханум. - Так как брат считается нашим кормильцем, и за квартиру у них сейчас нет возможности платить, так как брат сейчас в таком положении. Прежде всего я хотела бы, чтобы ему сейчас помогли с лечением».

В свою очередь, представитель азербайджанской диаспоры Назим Рамазанов заявил, что азербайджанцы семью Заура в беде не оставят.

«Я буду знаменитой»…

На программу были приглашены родители Дильбары - Самандар и Бахшанум Алиевы, и ее брат Руслан.

«Она хотела быть психологом, и не просто психологом, а знаменитым. Она мне всегда говорила: «Папа, увидишь, я буду знаменитой»… Она и в самом деле стала знаменитой», - не скрывает слез Самандар Алиев…

Читайте по теме:

Жертву санкт-петербургского теракта Дильбар Алиеву проводили в последний путь лепестками роз – ФОТО

…В страшном теракте в питерской подземке погибли 13 человек, пострадало более шестидесяти.

​

Ф.Багирова