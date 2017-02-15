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Общество

SOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕО 15.02.2017 17:16

Информационное агентство 1news.az продолжает проект SOS (Sosial Sorğu), в рамках которого наш репортер Эмиль Насиров задает жителям столицы вопросы на актуальные, волнующие темы.

Предметом обсуждений на этот раз стало многоженство в Азербайджане.

Вопрос нашего репортера: «Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане?», - вызвал неоднозначную реакцию у респондентов.

Ответы – в нашем репортаже.

Смотрим видео.

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