Информационное агентство 1news.az в рамках проекта 1news TV запускает новый проект SOS (Sosial Sorğu), в рамках которого наш репортер Эмиль Насиров опрашивает жителей столицы на самые актуальные темы.

Первая тема, которую мы решили затронуть, весьма щепетильна.

В последнее время в нашем обществе мы наблюдаем все возрастающее количество разводов. Возможно, это связано с тем, что до семейной жизни будущие супруги слишком мало знали друг друга, что впоследствии и стало причиной распада семьи.

Как известно, многие социологи и психологи считают, что совместная жизнь до брака только укрепит семью, если молодые люди решатся на этот шаг.

Поэтому, в рамках данного проекта мы решили задать опрашиваемым следующий вопрос: «Каково ваше отношение к совместному проживанию до брака?»

Ответы респондентов – в нашем видеорепортаже…

Смотрим видео.