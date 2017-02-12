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Общество

Азербайджан вошел в топ-10 стран у российских туристов в 2016 году 12.02.2017 13:28

Агентство ТурСтат выявило самые популярные зарубежные страны у российских туристов в 2016 году.

Рейтинг составлен по данным  туристических офисов зарубежных стран.

Азербайджан, который посетило 740 тысяч туристов из России в 2016 году, вошел в первую десятку стран по популярности у российских туристов. Российские туристы занимают первое среди иностранных туристов в Азербайджане.

По данным исследования, Таиланд и Грузия среди лидеров выездного туризма из России в прошлом году. Эти страны за 2016 год посетило более 1 миллиона российских туристов.

Тунис, Марокко, Кипр, Куба и Вьетнам показали самые высокие темпы роста выездного туризма из России в 2016 году. 

Самыми популярными у туристов российскими городами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Талыб Бархудаев

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