С конца января в Баку в некоторых небольших торговых точках, включая киоски, а также в достаточно крупных маркетах наблюдается следующая картина: на прилавках практически нет сигарет. Эта ситуация моментально стала темой для обсуждений в соцсетях.

Многие пользователи предположили: дефицит табачных изделий в розничной сети связан с растущим курсом доллара США по отношению к манату. В связи с этим продавать сигареты, закупаемые за инвалюту, стало невыгодно, так как спрос на них резко сократился. Но, судя по многочисленным постам в Facebook, курильщики от этой вредной привычки отказываться не собираются. Они заменяют привычные марки сигарет другими, но продолжают курить. Иными словами, о снижении спроса на табачные изделия и речи быть не может.

Вторая версия: «предвкушая» рост цен на сигареты в связи с растущим курсом американской валюты, оптовики придерживают имеющиеся запасы табачных изделий, чтобы потом продать их дороже.

Между тем в одном из небольших магазинов, расположенных в районе станции метро «28 Мая», корреспонденту 1news.az сказали, что с конца января государство ужесточило контроль в сфере закупок.

«В частности, отныне даже самые небольшие торговые точки должны осуществлять закупки сигарет у оптовиков только в безналичной форме. А нам это невыгодно», - сказали в магазине.

Аналогичные ответы мы услышали и в других магазинчиках, которые ранее, помимо других товаров, торговали и сигаретами. Теперь же прилавки день ото дня пустеют.

«Распродаем сейчас остатки запасов, новые закупить по безналу не можем. Это невыгодно», - сказал 1news.az владелец еще одной торговой точки.

Между тем дефицит сигарет наблюдается и в супермаркетах. К примеру, в супермаркете Favorit, расположенном по адресу: г.Баку, Сабаильский район, Сальянское шоссе, 20-й участок. Здесь из продажи исчезли некоторые недорогие сигареты.

«Уже которые день не могу купить в супермаркете Favorit сигареты марок West и «Ява», - сказал 1news.az один из жителей Сабаильского района.

Комментируя данную ситуацию, в супермаркете заявили нашему корреспонденту, что отсутствие ряда марок сигарет с безналичными платежами никак не связано.

«Мы – одна из крупных сетей супермаркетов, и все платежи, включая оптовиков, осуществляем в безналичной форме. Отсутствие некоторых марок сигарет связано с тем, что наши запасы закончились. Мы уже заказали новые партии этих товаров», - сказали в маркете.

Надо сказать, комментарий представителя супермаркета вызвал сразу несколько вопросов. Например, почему маркет допустил «дефицит» сигарет, пользующихся большим спросом? Однако этот вопрос остался без ответа - в маркете вновь сослались на банальное отсутствие запасов и меры, которые «будут предприняты в самое ближайшее время».

Сошлемся на существующее законодательство. Согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях (КАП), а также в Уголовный кодекс АР, с 1 января 2016 года розничная продажа сигарет за наличный расчет допускается лишь в целях потребления. То есть, для того, чтобы приобрести пару пачек сигарет, курильщику пластиковая карта не нужна. Он может свободно купить сигареты в любом магазине за наличные.

Другое дело, если табачные изделия приобретаются с целью продажи. В этом случае покупку необходимо осуществлять только за безналичный расчет (платежная карта или банковский перевод). За продажу либо покупку за наличный расчет в целях продажи табачных изделий общей стоимостью до 50 манатов предусматривается штраф в размере 100 манатов.

В случае приобретения табачных изделий в целях продажи на сумму от 50 до 1000 манатов предусматриваются: штраф в размере от 1 до 2 тысяч манатов, исправительные работы сроком на 1 год, либо лишение свободы до 1 года. Если же табачные изделия приобретены с целью продажи на сумму более 1000 манатов, нарушителю грозят исправительные работы сроком на 2 года, либо лишение свободы сроком до 2 лет.

Еще раз: изменения в КАП и УК действуют с 1 января 2016 года. То есть, они вступили в силу более чем год назад. Тем не менее, в прошлом году никаких проблем с наличием в розничной продаже сигарет не наблюдалось. Разве что, некоторый небольшой период в марте, когда контроль в сфере платежей был ужесточен. Тогда большое количество торговых точек нарушало новые правила, и когда от них потребовали соблюдать предписания закона, сигареты стали исчезать с прилавков.

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Еще один момент. Согласно Закону «О безналичных расчетах», принятому Милли Меджлисом (парламентом Азербайджана) в декабре 2016 года, объекты торговли и общепита, зарегистрированные как плательщики НДС и чей годовой оборот превышает 200 тыс. манатов, могут вести наличные расчеты на сумму до 30 тыс. манатов в месяц, остальные налогоплательщики – до 15 тыс. манатов в месяц.

Пункты этого закона для налогоплательщиков с годовым оборотом выше 200 тыс. манатов вступают в силу с 1 января 2017 года, для остальных предпринимателей - с 1 апреля 2017 года.

Закон также предусматривает применение финансовых санкций за нарушение его требований. За первое нарушение в течение года размер финансовой санкции составит 10% от объема проводимых операций, за второе - 20%, за третье и последующее - 40%.

«Принятый Закон «О безналичных расчетах» никак на ситуацию с отсутствием в магазинах сигарет не влияет», - сказали 1news.az в Министерстве налогов Азербайджана.

Там отметили, что контроль над платежами между производителями, оптовиками и розничными сетями был ужесточен еще с начала 2016 года.

«Все закупки между этими участниками рынка осуществляются на основе безналичного расчета. Минналогов, конечно же, осуществляет контроль в этой сфере. Никаких нововведений в этом году не было», - подчеркнули в министерстве.

К сожалению, ни с одной компанией, занимающейся в Баку оптовыми поставками сигарет и других табачных изделий, нам связаться не удалось. А обзвонили мы более десятка компаний.

Пытаясь разобраться в сложившейся ситуации, мы поговорили с одним из участников рынка, который сообщил 1news.az, что ни производство, ни импорт сигарет в страну не уменьшились.

«О дефиците не может быть и речи», - сказал он. Он также высказал предположение, что проблема, судя по всему, в оптовиках, а если точнее, в курсе маната по отношению к доллару США.

Источник, близкий к ОАО European Tobacco Baku (крупнейший производитель табачных изделий в Азербайджане) также заявил 1news.az, что ситуация, сложившаяся на рынке, во многом зависит от оптовиков. При этом он не сообщил, наблюдается ли дефицит сигарет или оптовики создают его искусственно. Одновременно источник отметил, что переход на безналичный расчет – требование сегодняшнего дня.

«Азербайджан интегрируется в европейское пространство, и рано или поздно цивильные методы работы, в том числе безналичные платежи, получат свое развитие и в нашей стране. Это нужно для пополнения госбюджета, для дальнейшего развития экономики нашей республики. Поэтому если контроль и ужесточили, то это – правильный шаг», - сказал он.

Как видно, информация о ситуации на рынке табачных изделий пока весьма и весьма противоречива.

Но, воспользовавшись случаем, мы попытались узнать про возможный рост цен на табачные изделия.

По словам того же источника, для производства в Азербайджане сигарет используется 26-27 компонентов, 80-85% из которых импортируются.

«Логично, что цены могут вырасти. Это – закон экономики, ведь закупаются компоненты из-за рубежа за инвалюту. Но есть одно преимущество: в местном производстве используется азербайджанский табак. Поэтому наши производители максимально стараются сохранить имеющиеся цены», - сказал он.

При этом было отмечено, что между производителями и торговыми точками, реализующими табачные изделия конечному потребителю, есть немало посредников, от которых, безусловно, и зависит конечная стоимость сигарет.

Тем временем, начиная с сегодняшнего дня, в продаже начали появляться сигареты Azeri Blue и Baki Blue самого распространенного, классического формата King Size, а также King Size Round Corner. Производитель – ОАО European Tobacco Baku. По имеющейся у 1news.az информации, стоимость новых марок сигарет будет более чем доступна даже для курильщиков, ориентированных на самые недорогие марки. Так, цена на сигареты марки Azeri Blue будет равна 70-80 гяпикам, на Baki Blue – 90 гяпикам – 1 манату за пачку.

При этом в ближайшие 2-2,5 месяца на предприятии начнется производство еще 3-5 местных марок сигарет, которые также составят конкуренцию зарубежным аналогам.

А пока нам пообещали, что новые сигареты Azeri и Baki в течение недели будет продаваться уже во всех магазинах и супермаркетах Баку.

Алена Салаева