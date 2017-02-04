Изменена схема движения автотранспорта на автомобильном круге у станции метро «20 Января».

Как сообщает 1news.az, с субботы, 4 февраля, заработали светофоры, установленные непосредственно на кругу и на въездах в него.

Это пилотное включение, по итогам которого будет принято решение о том, как именно (в каком режиме очередности и продолжительности включения сигналов) использовать светофоры.

Основная цель - обеспечение безопасности движения, устранение пробок на кругу. В рамках этого на светофоре, установленном на пересечении Московского проспекта с улицей Музаффара Гасанова (от круга наверх, в сторону «Азерсу»), установлена дополнительная секция, разрешающая постоянный поворот направо, на улицу М.Гасанова.

Напомним, что ранее 1news.az подробно рассказал об предстоящих изменениях в материале «Кардинально изменяется схема движения на одном из автомобильных кругов Баку – КАРТА»

Тимур Рзаев

ФОТО – Хазар Мамедзаде