Кардинально изменяется схема движения автотранспорта на автомобильном круге у станции метро «20 Января».

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник Вагиф Асадов, непосредственно на кругу и на въездах в него уже установлено несколько светофоров.

«В ближайшее время, с улучшением погодных условий, будет установлено еще несколько светофоров. После этого мы начнем их пилотное включение, по итогам которого будет принято решение о том, как именно (в каком режиме очередности и продолжительности включения сигналов) использовать светофоры.

Основная наша цель - обеспечение безопасности движения, устранение пробок на кругу», - подчеркнул В.Асадов.

Отметим, что на данный момент движение по кругу у станции метро «20 Января» регулируется дорожными знаками приоритета.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО - Жамелла Х.